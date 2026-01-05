快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格有望沖高至5,400美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
黃金價格近期創下歷史新高。（路透）
黃金價格近期創下歷史新高。（路透）

金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續及季節性流動性偏緊等因素推動。瑞銀財富管理CIO：表示，這輪反彈也使得黃金錄得自1979年以來最強勁的年度表現。 央行持續增持黃金、ETF投資流入增加，以及金條和金幣等實物需求的走強，為金價上行提供堅實支撐。

⭐2025總回顧

展望2026年，黃金需求有望保持穩步增長，主要受實際利率下行、全球經濟不確定性上升及美國國內政策變數（尤其是中期選舉和財政壓力加劇）等因素驅動。 隨著市場對美國財政可持續性的擔憂加深，央行及投資者或將繼續青睞黃金等無對手風險的實物資產。 官方部門近年來在推動黃金市場發展中發揮關鍵作用，這一趨勢有望在今年延續。 最新預測顯示，2026年全球央行黃金淨購買量將達到950噸，高於此前900噸的預期。 IMF月度數據中持續存在的低報現象，以及與儲備經理的交流，均顯示各國增持黃金儲備的意願強烈。

黃金ETF的投資熱度也有望維持高位，預計2026年資金淨流入將達825噸，較此前預測的750噸進一步提升，且遠超2010—2020年年均水準。 同時，美國利率下行預期、美聯儲獨立性擔憂以及政府債務壓力上升等因素，進一步強化了黃金的避險屬性。 不過，當前金價已處於高位，若美聯儲意外轉向鷹派或ETF出現大規模贖回，金價可能面臨下行壓力。 歷史經驗顯示，美國大選後金價或進入盤整期。

瑞銀財富管理CIO繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,000美元，預計2026年底（美國中期選舉后）將小幅回落至4,800美元/盎司。 若政治或金融風險進一步上升，金價有望沖高至5,400美元（此前為4,900美元）。黃金仍是極具吸引力的資產，也是投資組合中重要的風險對沖工具。

金價

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 避險優選

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

郭富城嫩妻狂掃黃金！方媛逛街「直接全包」3大袋估價破百萬

00981A漲幅近七成太狂！主動式ETF開啟新賽道…詹璇依揭密2025年「一個市場兩個世界」

相關新聞

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格有望沖高至5,400美元

黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續及季節性流動性偏緊等因素推動。瑞銀財富管理...

央行和經濟學人的台幣匯率論戰 陳冲：台灣雙率政策使房價一路走高

針對中央銀行與英國經濟學人雜誌之間的新台幣匯率論戰，新世代金融基金會董事長陳冲今日發文指出，2000年以降，市場有意無意...

凱基金今年要徵才逾4,500人 鎖定 AI、財富管理等領域

凱基金控2026年擴大布局人才版圖，凱基金控暨五大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，今年預計招...

統計去年前11月 壽險業買債近5,000億

據金管會統計，2025年前11月金融三業淨買債8,054億元，其中壽險業貢獻4,971億元、占比逾六成，買債規模進逼5,...

六大壽險運用 AI 完善保險生態圈

在AI技術快速演進與氣候風險升高的雙重壓力下，保險業正進入「智慧化＋永續化」的轉型新階段，六大壽險也積極運用AI完善保險...

壽險業健康險新商品 聚焦癌症、失智

壽險業因應2026年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS），將重心轉向有助累積合約服務邊際（CSM）的健康險。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。