凱基金今年要徵才逾4,500人 鎖定 AI、財富管理等領域

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控暨五大子公司2026年預計招募逾4,500名新進人才，AI及財富管理為年度招募主軸，將打造具競爭力的金融科技生態系 業者／提供
凱基金控2026年擴大布局人才版圖，凱基金控暨五大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，今年預計招募超過4,500名新進人才，較前一年增加約500人。因應AI應用加速發展、業務版圖擴展，凱基金控集團徵才重點鎖定數位科技與財富管理等領域。

凱基金控表示，隨著數位金融快速演進、財富管理需求升溫，加上跨境資金流動日益頻繁，帶動金融業積極延攬跨域專才，2026年將強化集團整合效益，大舉聘用具備科技與金融雙軌能力的人才，尤其聚焦AI技術研發、應用開發、專案管理與AI治理等方向，相關職缺涵蓋AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師及生成式AI（GenAI）研發工程師，盼以多元數位戰力，打造具競爭力的金融科技生態系。

在業務端，配合亞洲資產管理中心布局及私人銀行業務成長，凱基金控同步擴編財富管理團隊，並延攬資訊科技、投資交易、精算、及核保理賠等專業金融人才，從產品設計到服務流程全面升級，提升整體客戶體驗。

在新世代人才培育策略上，凱基金控持續推動儲備幹部計畫，2026年預計招募近百位儲備幹部及暑期實習生，並擴大數位科技領域之員額，藉此展現金融科技數位轉型的決心。

因應大量人才需求並拓展人才來源，凱基金控集團去年領先同業推出「跨公司人才推薦獎勵機制」，打破子公司界線，讓集團內部推薦成為吸引優秀人才的重要管道。此機制的推動，係呼應集團連續兩年將近八成的員工認同度。員工認同度反映員工對公司整體滿意度、留任意願，以及是否樂意推薦公司等多項指標。

凱基金控表示，人才是企業永續的基石，凱基金控長期致力於吸引、發展、激勵及留任人才，透過推動多元共融、提供具競爭力的薪酬與福利、實施多元的任用辦法、強化人才培訓，逐步實現成為「人才永續的首選雇主」的願景。

