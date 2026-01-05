陳冲：大麥克指數只是提醒台灣經濟榮景背後隱憂

「喜歡品嘗或收藏優質紅酒的人，是否會對市場變化比較敏銳?」

「如果這些人暫緩交易優質紅酒，是否意味不看好市場?」

「如果這些人逐漸恢復買賣或交易紅酒，是否意味市場開始熱絡?」

「如果認為以上所講有點道理，請不妨觀察一下Liv-ex指數的變化。」

行政院前院長、新世代金融基金會理事長陳冲表示，這是2008年底金融海嘯尾聲，接手金管會後，在一次演講時對金融界聽眾，所提出的問題，自己沒有給出答案，但是據說次日股市許多人都在討論各自對紅酒指數的觀察，開始願意理性討論市場，不少人也很快有了自己的答案。

2025歲末年終，中央銀行針對經濟學人雜誌一個半月前The hidden risks in Taiwan boom專文，慎重其事發出函件（可惜只有二位基層同仁署名），劈頭即擺明，該雜誌錯引大麥克指數推測新台幣匯率被高度低估，這一看法歷年來央行已強調多次，但重要的是，台灣榮景背後到底有無潛藏的風險？

沒有人說，紅酒指數、大麥克指數甚或Yellow cab指數是科學的，是經得起嚴格學術考驗的，但畢竟點出了問題的癥向，提醒當事人，也吸引一般人的注意與興趣，一旦引發興趣，才有聚焦研討的著力點，大麥克指數流行近40年，也一直停留在茶餘飯後的層次，如果緊抓指數的精確度不放，反而就不是深入探究真正問題核心的態度。

Liv-ex指數（俗稱紅酒指數），其實是講fine wine，不只有優質紅酒，也涵蓋優質白酒及香檳。設在倫敦的酒類交易所，在1995年將評選交易最熱絡的100隻及500隻好酒納入指數，會參與相關交易的，講句不中聽的話，應該是吃飽飯還有不少閒錢的人，至於這些人的想法與行為，能否反映金融市場的興衰，就不是嚴格的學術問題，但說完全無關，你也不會相信。參考一下無妨也無害。

經濟學人雜誌，頭腦不會簡單到以為一個漢堡的價格，就能解釋複雜的金融現象，提到大麥克破題，應該只是想吸引讀者注意：台灣榮景背後有啥隱憂。

陳冲表示，用皮尺量體溫，當然不對，但發燒總是事實。雜誌指陳的問題，也許不能完全歸咎央行，然而逐項盤點畢竟有益無害。尤其是人壽保險業currency mismatch的問題，對業者一直是心中的隱憂，長期以來壽險業在國內苦無相對的長期資產可供投資，只好在海外配置運用，其中又以美元美債為主，一般估計約莫在7000億上下，如果匯率升值（不必多，15%？），就可能造成金融市場動盪，如果說央行不以此為念，只知「匯率由市場決定」，大概連總裁自己也不相信。

更何況，從2000年以降，市場有意無意有雙率雙低現象，2011年前又無選擇性信用管制，各行業尤其是不動產業握有充裕又低廉的資金，能說對房價或DTI（負債收入比）的抬升毫無影響?至於20年來，央行有無操控（manipulate）匯率，這也是多年來許多財經媒體或消費者的質疑，為鼓勵出口而犧牲民生利益，甚至影響產業升級意願？

近來央行除駁斥大麥克外，還強調美方「從未」要求我方升值，正確與否難說，但的確美方早訂有三項認定操控的標準，在每年兩次匯率報告中，儘管我方已符合二項甚至2.5項，美方措辭相對並不嚴厲，箇中有無其他戰略或地緣政治目的，則需要另予研究。

陳冲說，大麥克指數、紅酒指數，實在不是重點，咱們還是關心整體產業的核心問題吧！