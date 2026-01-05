統計去年前11月 壽險業買債近5,000億

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年前11月金融三業淨買債8,054億元，其中壽險業貢獻4,971億元、占比逾六成，買債規模進逼5,000億元。隨2026年接軌IFRS17、長率續持高檔，市場預期壽險業去年12月仍將站在買方，一躍成為2025年市場「買債王」。

⭐2025總回顧

金管會公布2025年前11月金融三業股、債布局，呈現兩樣情。股市累計淨減碼台股2,438億元，去年11月單月就占逾半數、達1,319億元，其中壽險大砍1,229億元最兇。去年12月台股強彈，市場料金融業將轉向獲利落袋與資本控管，年底操作偏防守，為2026年布局作準備。

壽險業是去年11月最大賣股兇手，單月減碼1,229億元，17個月來最大，連續三個月累計減碼2,894億元；去年12月台股強彈，市場料壽險仍將積極賣股，鎖住股市機會財，衝高獲利，降低2026年資本壓力。券商去年11月同步轉為賣方，減碼99.5億元，終結連四個月加碼。去年11月金融三業淨共減碼台股1,319億元。

