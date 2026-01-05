聽新聞
台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」 跨年超萌圈粉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣阿龍與卅萬民眾跨年同歡，魅力席捲「雄嗨趴」，現場尖叫聲不斷。圖／台灣人壽提供
台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」魅力席捲「雄嗨趴」跨年晚會，與台灣人壽資深副總謝壯堃、高雄市長陳其邁和吉祥物「高雄熊」，以及卅萬名南台灣民眾齊聚夢時代購物中心攜手跨年迎新，三度登「高」應援的台灣阿龍，超人氣嗨翻現場，大小朋友爭相拍照使「最萌男主角」實至名歸。台灣人壽指出，二○二六新馬年，台灣阿龍將以「龍馬精神」，攜手全台民眾「龍馬舞吉」。

⭐2025總回顧

今年中信金控邁入六十周年，台灣人壽同步啟動客戶感恩回饋，即日起至二月廿八日舉辦「頂級星選指南」投保好康，活動期間於官網完成網路投保，有機會入住漢來日月行館一泊二食。台灣阿龍邀請民眾馬不停蹄關注台灣人壽官方社群帳號（台灣人壽讚ＦＢ、台灣阿龍ＩＧ），「一馬當先」接收數不完的好康與實用訊息。

「台灣阿龍」擔當台灣人壽品牌大使，二○二五年化身永續大使、健康大使、反詐大使、泳渡大使，以多重身分活躍全台傳遞We are family、龍是一家人的精神，從年頭到年尾、台灣頭到台灣尾，展現強大斜槓力，不僅首度在大巨蛋與洲際球場永續主題日擔綱永續ＭＶＰ，攜手中信兄弟球星拍攝短影音，更推出台灣阿龍永續垃圾桶，號召球迷愛地球挺永續。

此外，「台灣阿龍」連兩年領軍台灣人壽泳士勇闖日月潭，展現「泳」不放棄的企業精神，並化身特務前進校園推廣金融防詐教育、以「阿龍動動保健操」在祖孫三代健走、樂齡友善論壇圈粉無數。

台灣人壽 中信金控 跨年晚會 陳其邁 IG 大巨蛋

