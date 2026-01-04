壽險掃債近五千億奪「買債王」12月為何還會買？關鍵原因曝

據金管會統計，2025年前11月金融三業淨買債8,054億元，其中壽險業貢獻4,971億元、占比逾六成，買債規模逼近5,000億元。隨2026年接軌IFRS17、長率續持高檔，市場預期壽險業12月仍將站在買方，一躍成為2025年市場「買債王」。

單看11月，金融三業淨買債2,634億元，已連五個月維持千億以上水準。銀行業11月單月補債1,826億元，創22個月新高，買氣一度重返全市場之首，顯示資金配置明顯轉向債市。

銀行主管指出，11月美元兌台幣升值2.14%，使約六成海外債換算回台幣後帳面金額放大，若剔除匯率因素，實質單月加碼約近600億元。

其次，美國降息方向明朗、台美利差縮小，壓縮換匯（swap）收益，也促使銀行資金轉向高息債布局，等待2026年後續降息帶來資本利得。

壽險業11月續補債875億元，已連五個月加碼，買債動能更加穩定。業者分析，壽險大舉買債主因有二：一是2026年接軌IFRS 17後，美元保單銷售比重提高，需提前強化資產負債幣別與天期的匹配。

其次，既有台幣保單仍有長期收益率壓力，即便12月再度降息，但長天期利率並未明顯下滑，新錢仍回流長天期債券以鎖定收益。市場預料，壽險業12月仍將延續買債步調。

相較之下，券商11月小幅減碼債券67億元，是唯一賣債者，其中海外債減39億元、國內債減28億元，操作相對保守。累計前11月，銀行加碼2,738億元、券商加碼345億元，但仍遠不及壽險業買債近5000億元的火力。

回顧上半年，受川普關稅政策與美元重貶影響，金融業一度大幅減碼債券；但從7月降息預期升溫後，資金快速回流債市。法人指出，金融業從7月到11月已連續翻多，顯示債市多頭基調逐步成形，年底前趨勢不易逆轉。