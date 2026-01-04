永豐期貨深化公平待客理念 兩場講座強化教育訓練、落實客戶承諾

永豐期貨以「公平待客十大原則」作為企業文化核心，致力保障客戶權益，並以實際行動落實承諾。2025年12月特別舉辦兩場「客訴處理」內部講座，邀請高層主管及總分公司全體業務同仁，透過多元視角交流，探索最貼近客戶需求的服務方式。永豐期貨持續強化內部教育訓練，展現對專業與公平待客的高度重視。

兩場講座採用情境模擬與互動討論，帶領同仁檢視日常服務流程，全面提升專業度，並深化對客戶需求的理解與應對能力。課程中，講師以豐富肢體語言，帶領同仁熱情參與，更因分成小組充分發揮團隊力量，在模擬不同情境下，生動地交流真實狀況。模式相較業界常見制式化、教條式演講，更能有效強化同仁對公平待客理解與認知。

永豐期貨同仁現場演練多種情境。第一種，當市場大幅波動，客戶焦慮不安，同仁學習「換位思考」親身體會客戶情緒與需求，以同理心提供適切、友善的服務。如果遇到客戶對複雜契約條款感到困惑，同仁練習以更平易近人的語言搭配專業解說，降低資訊不明或用詞不當造成的誤解風險，協助客戶充分了解。此外，課程也模擬「緊張或衝突情境」，教導同仁如何先穩定客戶情緒，再冷靜解決疑問，讓客戶感受永豐期貨溫暖且專業的服務。

講座中，講師也用不同產業的案例示範如何依循 SOP 進行專業且合規的溝通。永豐期貨強調，只要站在客戶立場，充分聆聽訴求，秉持公平待客基本原則，經過練習可以有效降低爭議並妥善處理申訴。

永豐期貨表示，優質服務來自持續投入與長期累積，公司非常重視客戶的聲音，每年都會規劃多場多元主題教育課程，透過持續內化與反覆演練，確保每一位員工都能遵循最新的法規要求、掌握市場趨勢，讓客戶在每一次諮詢與交易中，都能享有透明資訊、充分保障與高度尊重的服務品質。永豐期貨將持續以專業與誠信，打造最值得信賴的金融服務品牌。