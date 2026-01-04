元大證券推2025投資回顧活動 限時抽8,800元超商禮券

2025年台美股市場高潮迭起，台股曾創單日跌點的歷史紀錄，卻也在資金回流與AI題材下強勢反彈，投資人進出頻繁、題材快速輪動，如何從震盪市場中抓到自己的投資節奏？

為幫助投資人了解本身投資表現，元大證券推出《2025年度投資回顧》，以五大個人化數據帶領投資人回顧整年度投資表現。客戶可由台美股「已實現損益」、「交易金額」得知個人交易成果，從年度累計的台股「現金股息」得知與全體元大證券客戶相比的領息表現，並在台美股「交易標的排行」中找到自己的年度投資神隊友，最後從「登入投資先生APP天數」掌握自己的投資節奏，讓報酬與經驗同步成長。

即日起至2026年2月10日，參加元大證券《2025年度投資回顧》活動，元大證券客戶完成三題快問快答即享8,800元超商禮券的抽獎資格；尚未成為元大證券客戶者，完成答題後如於2026年3月10日前開戶完成，同享抽獎資格。元大證券的「投資先生」APP為國內最大證券交易平台，透過用戶行為數據，洞悉廣大用戶交易行為與使用情境，未來將持續以個人化數據強化服務，打造最懂投資人的智慧投資工具。