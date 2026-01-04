快訊

群益金鼎證券升級「樂齡、視障」雙軌友善服務 落實公平待客新高度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「年紀大了，手機按鍵看不清，客服電話總是轉不完...」這些長輩在數位時代的共同痛點，群益金鼎證券聽到了。為積極響應金管會「普惠金融」政策並貫徹公平待客原則，群益金鼎證券宣布全面優化數位金融環境，針對高齡族群與身心障礙者推出全新友善措施。透過「樂齡專線直連」與「數位同意書語音化」雙管齊下，以具體行動跨越數位鴻溝，將企業社會責任轉化為更有溫度的金融體驗。

在客服體系方面，群益金鼎證券針對65歲以上長輩升級「樂齡專線」服務。長者撥通後僅需按下快速鍵「85(幫我)」，即可自動跳過冗長的語音選單與身分驗證程序，由專人第一時間接聽，提供最直接的協助。第一線客服團隊均經過「高齡溝通專業培訓」，能靈活轉換方言並放慢語速，消除溝通門檻。此外，全台據點同步強化物理無障礙設施，備妥老花鏡、放大鏡及導盲犬標示，建構從線上到線下的全方位守護網。

針對資訊權益保障，群益金鼎證券於「數位同意書專區」導入語音播報模式。此功能專為視障朋友與閱讀不便的客戶設計，使用者只需點選圖示，系統即會精準朗讀條款內容，確保客戶在決策前能「聽得清楚、看得明白」，有效落實金融資訊平權，避免因資訊落差產生潛在風險。

群益金鼎證券表示，未來將持續秉持「以人為本」的核心精神，引入更多數位輔助技術以落實公平待客原則。透過實質的創新，確保不同年齡與身體條件的客戶，皆能享有公平、透明且貼心的金融服務，實踐普惠金融的最終願景。

