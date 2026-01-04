兆豐證券實踐普惠金融 首批推出 TISA 服務券商

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著臺灣即將邁入超高齡社會，退休後的生活品質，已成為全民關注的重要課題。為引導國人建立長期、紀律化的投資理財觀念，金管會於2025年年中正式推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA，Taiwan Individual Savings Account）」制度，鼓勵民眾及早為退休生活累積準備。

兆豐證券響應金管會政策，積極投入規劃TISA基金系統，不僅是首批提供TISA服務的證券商，亦是首家提供TISA服務的公股券商，以實際行動落實普惠金融，協助投資人建立穩健的長期理財基礎。

兆豐證券指出，TISA 級別基金具備多項特色，包括專家嚴選基金、免收申購手續費、相對較低的基金經理費，以及新臺幣 1,000 元即可申購的低門檻機制，並搭配至少連續 24 個月定期定額成功扣款的投資規劃，鼓勵投資人以中長期、紀律化方式參與市場，逐步累積退休資產，強化個人財務自主能力。

兆豐證券 TISA 基金系統於即日起正式上線，投資人可透過兆豐證券財富管理信託官網完成 TISA 帳戶開立，並設定定期定額投資契約。透過基金分散投資、小額、長期投入的方式，協助投資人循序建立退休準備，在時間與複利效果下，穩健累積資產，為未來生活提供更具彈性的財務保障。

