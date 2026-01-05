元大人壽美元利變險 出擊

元大人壽面對高齡化社會趨勢，全新推出「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」，結合保障與資產配置功能，協助保戶為摯愛打造更安心的傳承藍圖。元大人壽指出，善用保險制度的保障與規劃功能，可有效協助家庭在傳承過程中兼顧風險管理與資產穩定。

根據內政部統計資料顯示，截至2025年11月底，我國65歲以上人口已超過465萬人，占總人口比率達19.9%，顯示人口結構持續邁向高齡化。隨著壽命延長與家庭結構改變，如何妥善進行資產傳承，已成為多數家庭正在面對的重要課題。另依財政部公布的2024年遺產稅申報統計，全年遺產稅總額突破416億元，不僅創下歷史新高，也凸顯國人對傳承規劃需求日益殷切。

元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險具備四大特色。首先，以美元收付，協助保戶進行多元資產布局。美元作為國際主流貨幣，具備穩定性與高流通性，對於有國際資產配置或海外置產需求的家庭而言，能提供更靈活的財務運用空間。其次，提供躉繳及2年繳兩種繳費年期選擇，讓保戶依自身資金狀況彈性規劃，迅速完成終身壽險保障與資產配置。

第三，透過宣告利率機制，每年有機會享有增值回饋分享金，若選擇購買增額繳清保險金額，還可放大保障倍數，進一步提升資產傳承效益，強化家庭整體財務防護網。第四，身故保險金可指定受益人及分配比例，亦可選擇分期定期給付方式，讓保戶能掌握傳承主控權，依自身規劃照顧家人，讓資產以更周延、有序的方式延續。

元大人壽表示，保險在不同人生階段皆能發揮關鍵功能。年輕族群可優先規劃醫療與意外保障；中壯年階段則可搭配利率變動型終身壽險與投資型保險，作為長期資產配置的一環；而邁入中高齡、資產累積有成的族群，更應及早著手傳承規劃，透過完善的保險安排，為家庭資產打造穩健航向，安心迎向未來。