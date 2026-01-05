快訊

壽險業健康險新商品 聚焦癌症、失智

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

壽險業因應2026年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS），將重心轉向有助累積合約服務邊際（CSM）的健康險。不過，隨實支實付型醫療險陸續停售，市場動能轉弱，壽險公會統計，2025年前11月健康險新契約保費收入約398.19億元、年減3％。面對成長壓力，壽險業者近期推出健康險新商品，多著重在癌症、失智等國人關心的健康保障作為布局主軸。

壽險業者力推健康險，但2025年的健康險整體銷售卻較2024年降溫，壽險公會統計顯示，2024年前11月累計健康險新契約保費（含負債項下）共計410.6億元，2025年同期卻僅398.19億元，不升反降。壽險業者指出，這並非民眾的健康保障需求減少，而是實支實付醫療險商品停售前曾掀起一波搶購潮所致。

如今業者為了長期的CSM挹注需求，多轉向設計更多高保障或高齡化相關風險的健康險，且逐步打破傳統健康險的理賠模式，讓民眾接受度更高、更願意買單。例如，南山人壽積極宣導預防失智症風險，近期推出市場首張涵蓋輕度與中重度失智的一次性給付設計，增加家庭的運用彈性。

另一個更明顯趨勢是癌症險，國泰人壽近期推出的新型防癌定期險，即結合一次性給付與長期保障機制，反映癌症治療費用集中於初期需籌措金額動輒數十萬甚至百萬元的現實情況。相較傳統分期給付模式，這類設計更貼近民眾實際醫療支出的節奏，也有助於提升保單的保障實質性。

癌症治療 失智症 給付

