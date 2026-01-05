快訊

六大壽險運用 AI 完善保險生態圈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

在AI技術快速演進與氣候風險升高的雙重壓力下，保險業正進入「智慧化＋永續化」的轉型新階段，六大壽險也積極運用AI完善保險生態圈，南山人壽成立「Beyond Lab」作為數位轉型與推動AI新常態的創新中心，全面提升營運效率與智能自動化水準；新光人壽則透過「AI應用規劃師」提升業務同仁CSM（合約服務邊際）即戰力。

富邦人壽深耕數位智能，應用光學字元辨識（OCR）與機器學習等科技推出「健檢百保箱」，迄今已協助超過168萬人次檢視保障缺口，去年升級推出「癌症守護圖」，推進保險數位服務新里程。

國壽「新業務平台NAP 3.0」導入AI新功能，包含文件智慧識別、自動生成圖文；在人才培育方面，「AI Coach 口袋教練」透過角色扮演式對話模擬，協助業務通路與電話客服人員進行實戰演練。

