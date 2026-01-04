快訊

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

聽新聞
0:00 / 0:00

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國派兵直入委內瑞拉境內抓走該國總統及夫人，總統川普還順道警告古巴與哥倫比亞當權者，不要成為下一個馬杜洛。（歐新社）
美國派兵直入委內瑞拉境內抓走該國總統及夫人，總統川普還順道警告古巴與哥倫比亞當權者，不要成為下一個馬杜洛。（歐新社）

美國攻擊委內瑞拉並且逮捕委國總統馬杜洛夫婦之後，美國總統川普接著再對外放話施壓哥倫比亞和古巴，連帶也使得金融業者對這兩個國家的海外曝險高度受到矚目，根據目前的最新資料顯示，國內金融業以富邦金、國泰金和中信金等三大金控的部位最多，合計等值新台幣534億元。

⭐2025總回顧

相關統計顯示三大金控的曝險都跟哥倫比亞有關，目前則沒有古巴暴險。

若依金控同業第三季金控法46條公告資料，對哥倫比亞的部位包括富邦金187億，淨值所占比重1.95%，均為公債暴險；國泰金184億元，淨值占比2.06%，其中能源業暴險約37億，其餘為公債曝險；中信金163億，淨值占比3.31%，其中能源業曝險31億，其餘為公債曝險。

統計顯示在能源方面，中信金控國泰金控所持有的都是哥倫比亞石油公司債，分別持有30.94億和37.52億元。

上述的數字只是最起碼的數字，因為根據金控法規規定金控集團僅須揭露單一對象30億以上的部位，換言之，若低於30億以下就不用揭露。

而在川普發出警告之後，哥倫比亞相關的投資風險無疑是雪上加霜。其中在2025年12月哥倫比亞政府才簽署經濟緊急令來因應擴大的財政赤字壓力，而在此同時哥倫比亞的十年期國債收益率來到12.86%的高點，反映信用風險溢價上升，亦即投資者要求更高報酬來補償財政狀況不佳、政治不確定性等持續上升的風險。

過去由於哥倫比亞這類中南美洲的國家債券收益率高，因此非常受到大型壽險公司的青睞，但是隨著國家主權債信的風險升高，再加上與日俱增的地緣政治的風險，之後會否發生類似像俄羅斯債券，因為美俄的對立而招致劇烈的評價損失，亦不排除相關可能性，因此未來三家金控相關的曝險會否做出調整，也受到市場高度矚目。

國泰金控 哥倫比亞 中信金控 富邦金

延伸閱讀

不甩川普施壓！歐盟今年擬加強執法 鎖定科技巨擘

川普打擊委內瑞拉牽動美中台？ 牛煦庭：對台灣確實是警訊

川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

相關新聞

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

美國攻擊委內瑞拉並且逮捕委國總統馬杜洛夫婦之後，美國總統川普接著再對外放話施壓哥倫比亞和古巴，連帶也使得金融業者對這兩個...

元大證券推2025投資回顧活動 限時抽8,800元超商禮券

2025年台美股市場高潮迭起，台股曾創單日跌點的歷史紀錄，卻也在資金回流與AI題材下強勢反彈，投資人進出頻繁、題材快速輪...

提存需求啟動作帳效應 壽險業去年11月大賣台股逾1200億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中最引人矚目在於壽險業在去年11月大賣台股逾1200億，約1229億左右的規模，...

匯市最前線／台幣31.2~31.5元盤整

新台幣上周五（2日）收31.419元，小升1.9分，一周小升3.6分或0.11%，周線連二紅。匯銀人士分析，本周新台幣能...

全國房貸負擔率 連三減

據內政部公布的最新數據，2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%，連三季下滑，主因房價微幅下跌...

金管會預告修法 高資產客戶投保流程簡化 有利財管業務成長

金管會日前預告修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，將簡化高資產客戶投保與借款投保流程，壽險業樂見可助攻財管業務成長。業者指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。