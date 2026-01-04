川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

美國攻擊委內瑞拉並且逮捕委國總統馬杜洛夫婦之後，美國總統川普接著再對外放話施壓哥倫比亞和古巴，連帶也使得金融業者對這兩個國家的海外曝險高度受到矚目，根據目前的最新資料顯示，國內金融業以富邦金、國泰金和中信金等三大金控的部位最多，合計等值新台幣534億元。

相關統計顯示三大金控的曝險都跟哥倫比亞有關，目前則沒有古巴暴險。

若依金控同業第三季金控法46條公告資料，對哥倫比亞的部位包括富邦金187億，淨值所占比重1.95%，均為公債暴險；國泰金184億元，淨值占比2.06%，其中能源業暴險約37億，其餘為公債曝險；中信金163億，淨值占比3.31%，其中能源業曝險31億，其餘為公債曝險。

統計顯示在能源方面，中信金控和國泰金控所持有的都是哥倫比亞石油公司債，分別持有30.94億和37.52億元。

上述的數字只是最起碼的數字，因為根據金控法規規定金控集團僅須揭露單一對象30億以上的部位，換言之，若低於30億以下就不用揭露。

而在川普發出警告之後，哥倫比亞相關的投資風險無疑是雪上加霜。其中在2025年12月哥倫比亞政府才簽署經濟緊急令來因應擴大的財政赤字壓力，而在此同時哥倫比亞的十年期國債收益率來到12.86%的高點，反映信用風險溢價上升，亦即投資者要求更高報酬來補償財政狀況不佳、政治不確定性等持續上升的風險。

過去由於哥倫比亞這類中南美洲的國家債券收益率高，因此非常受到大型壽險公司的青睞，但是隨著國家主權債信的風險升高，再加上與日俱增的地緣政治的風險，之後會否發生類似像俄羅斯債券，因為美俄的對立而招致劇烈的評價損失，亦不排除相關可能性，因此未來三家金控相關的曝險會否做出調整，也受到市場高度矚目。