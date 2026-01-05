新聞中的法律／永續轉型關鍵年 聚焦三議題

回顧2025年，淨零目標持續驅動政策與市場壓力，邁入2026年後，台灣碳費制度開始收費、IFRS永續資訊揭露接軌落地，以及人權盡職調查規範上路三大議題，讓2026年成為企業永續轉型的關鍵年，唯有提前布局，企業方能在奔騰的馬年中搶得先機，開創新一波永續商機。

面對這三大永續議題，企業應提早布局，將碳成本內部化、永續與財務資訊接軌，自身營運及供應鏈執行勞動人權管理，才能從容迎戰新一波挑戰。

在碳定價方面，環境部已於2025年啟動碳費機制，並將於2026年收費，同時也宣布，2026年下半年將試行碳交易制度（ETS）。這代表碳議題已從環境責任，正式升級為影響企業財務結構的核心風險。

在政策驅動下，企業面臨的不僅是合規問題，更是成本結構與競爭力的全面重塑。台灣企業碳排放主要來自用電，但再生能源供給仍有限。

企業策略必須轉向提升自身營運能效，逐步導入內部碳定價機制，將減碳視為如同「支付電費」般的日常管理事項，設定明確減量目標與中長期路徑；同時，與供應商簽訂具體減碳承諾，將碳成本納入採購與產品定價策略，方能兼顧合規與競爭力。

其次，IFRS永續資訊揭露上路，治理與財務決策將全面升級。企業將依資本額分階段適用IFRS永續資訊揭露準則，意味著永續績效揭露將逐步成為年報標準配備。

未來，企業需揭露永續風險與機會對財務數字如資本支出、成本結構與現金流的影響，並與財務報表同步揭露。首波適用企業將於2026年進入年報永續專章試編階段，企業應及早建置完整的資料蒐集、內稽內控與跨部門協作流程，整合財務與永續資訊流，避免重工或權責不清，確保揭露內容的一致性與可信度。

第三，勞動人權議題升溫，也敲響供應鏈管理第二道警鐘。台灣勞動人權議題近年在國際間持續發酵，政府亦於10月底公告，合併營收達新台幣500億元以上的製造業上市櫃公司，須於2026年導入人權盡職調查（HRDD），並於 2027年揭露於永續報告書中，為未來接軌歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD）預作準備。

此舉顯示，勞動人權已成為國內外的重要合規門檻。在台灣製造業中，移工議題被視為高風險領域，包括仲介費收取不當、工時過長等，皆屬國際認定的強迫勞動爭議，嚴重者甚至可能導致產品遭美國、歐盟拒絕進口，衍生貿易障礙與財務損失。

面對新一波人權盡職調查要求，企業應建立系統性的人權風險鑑別流程，針對高風險議題與族群提前擬定因應措施，並以國際一致標準逐步延伸至供應鏈，帶動整體產業提升勞動人權韌性。同時，管理過程需落實定期稽核與文件留存，以有效降低關貿與營運風險，強化永續競爭力。

面對2026年更加嚴峻的國際環境，企業應提前布局、凝聚內部共識，將永續與財務深度整合，並把碳與人權議題納入日常管理機制。透過資源投入、目標設定與PDCA循環式管理，定期檢視並滾動調整策略，才能搶得先機。（KPMG安侯永續發展顧問執行副總經理林泉興口述，記者翁至威整理）