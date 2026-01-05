保險小百科／機車未保強制險 處罰鍰、註銷牌照
根據交通監理機關統計，截至2025年9月機車登記數達1,467萬件，惟同期機車投保率僅90.83%，仍有高達134萬餘輛機車未投保強制汽車責任保險，影響用路人權益。為確保受害者能獲得基本保障，金管會提醒機車車主應按強制汽車責任保險法規定投保強制險，並維持保險契約有效性。
機車投保義務人未依規定訂立強制險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處1,500元以上3,000元以下罰鍰；投保義務人於保險期間屆滿逾六個月，仍未依法規定再行訂立強制險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。
依法投保強制汽車責任險，倘不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。
