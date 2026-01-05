金融遺產一站式服務 免奔波

想查詢過世親人的銀行存款、保單、基金或債務資料，現在只要到任一國稅局，就能一次完成所有查詢。財團法人金融聯合徵信中心近日公告指出，民眾只要透過國稅局單一窗口申請，就能一次查到過世親人的各項金融資料，還能收到聯徵中心免費寄送的「金融機構債務彙總資訊」，讓繼承人更清楚親人借貸與財務狀況，方便規劃繼承。

財政部國稅局與十大受理查詢機構合作推動的「金融遺產一站式查詢服務」，目前已在全國各地全面實施。聯徵中心近日再度提醒民眾善用此便民措施，免去多頭奔波、重複申請的困擾。聯徵中心表示，「金融遺產一站式查詢服務」剛開辦在試用期時，一周只有幾百件申請，現在已增加到三、四千件，最高還曾到五千多件，顯示此服務已逐漸推廣。

以往繼承人必須向不同銀行、保險公司或證券商逐一提出申請，過程費時又容易遺漏。如今，透過國稅局單一窗口申請後，系統會整合銀行公會、壽險公會、集保結算所、聯徵中心等十大查詢機構資料，再由國稅局統一回覆。聯徵中心並會主動將往生者的「金融機構債務彙總資訊」以掛號郵寄方式寄給申請人，協助繼承人評估遺產與債務範圍。

聯徵中心指出，此項服務完全免費，資料安全性也經過嚴格把關。申請人可透過財政部電子申報繳稅服務網查詢申辦進度，隨時掌握寄送日期與結果。國稅局表示，這項整合服務不僅讓金融遺產查詢更方便，也提升遺產稅申報的效率與正確性，減少民眾往返各機構的負擔，真正落實「一處申請、一次完成」的便民精神。

誰可以申請？法定繼承人、遺產管理人、遺囑執行人或其代理人都可以，到全國任一國稅局就能提出申請。整合十大受理查詢機構包括：銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會、聯徵中心、全國農業金庫、證券商業同業公會、期貨商業同業公會，以及信用合作社聯合社。

申請人可以一次查到的金融遺產包括：存款、上市櫃股票、基金、壽險保單、金融債務、信用合作社或農漁會的存款，以及透過證券商複委託購買的外國有價證券。

聯徵中心說明，為了讓繼承人更方便了解財務狀況，收到申請後會把「金融機構債務彙總資訊」以掛號郵寄給申請人，並同步把進度通知國稅局。申請人也可以透過國稅局網站查詢辦理進度及郵寄狀態。

除了透過國稅局申請外，民眾還可以就近到各受理機構查詢相關金融資料。各機構現有的查詢方式仍會繼續提供，讓民眾有多種選擇。

聯徵中心強調，這項服務不僅方便、快速，也保護信用資料安全。繼承人能完整掌握財務與債務狀況，減少糾紛，讓遺產繼承更順利。

另外，民眾若已透過國稅局申請查詢過世親人的金融遺產，現在可隨時上網查進度，不必再打電話或跑國稅局確認。聯徵中心提醒，民眾可透過「財政部電子申報繳稅服務網」的「金融遺產電子資料申報服務平台」，即時掌握查詢案件辦理情形與郵寄日期。