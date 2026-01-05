專家教你保／上班族保險規劃 三階段補強

人生每個職涯階段，都會面臨不同難題，因此保障也要隨著職場角色轉變而有不同規劃，不論是初入職場的新鮮人、或是資深職場老將都要定期檢視自身保單，才能讓保險真正派得上用場。

首先，對於剛踏出校園，或在職場打滾三、五年的新人，收入有限、存款不多，上班通勤、假日運動卻經常與風險擦身而過；而疾病更是不分年齡都有可能毫無預警找上門，一旦真的需要住院，健保雖能分攤部分醫療費用，但隨著醫療技術進步，自費項目動輒數萬元，對口袋還不夠深的小資族來說，一張醫療帳單就可能讓荷包大失血。

因此，在可支配所得有限的情況下，保險規劃應該「重保障、輕儲蓄」，並掌握「先定期、後終身」的原則。對於剛起步的年輕人來說，定期意外險應該是首要選項，保費低、保障高，是最容易入手的保單。再搭配基本醫療險，如住院日額或實支實付，預防突如其來的高額醫療支出；若是家庭經濟支柱，可以再補上小額終身壽險，避免一人出事，讓全家陷入困境。

進入職場五到十年後，許多人收入逐漸提升，但也往往正值成家立業的階段，肩上的責任比過去沉重許多。在這個時期，一旦遭遇重大疾病或意外，不只是自己辛苦，更可能讓整個家庭陷入困境，因此壽險的重要性格外凸顯，建議保障額度至少應涵蓋房貸餘額與基本生活支出，才能真正發揮家庭安全網的作用。當然，醫療保障也需要與時俱進，此時應考慮轉為終身型醫療險，或在既有基礎上補強住院日額、實支實付、手術險等健康險，提升整體防護力。同時，癌症與重大疾病風險在青壯年族群中逐漸浮現，一次性給付的重大疾病險、重大傷病險或癌症險，能在確診時即刻提供一筆資金，不僅治療方式的選擇更具彈性，也彌補收入中斷的缺口。

最後，身為在職場打拚十幾年、二十年的「職場老將」，口袋通常比以前更有分量，這個階段最大的挑戰，則是慢性病、癌症、失能與失智風險正快速逼近，因此更要拉高重大疾病險與癌症險額度，確保給付金額足以涵蓋高額醫療與收入中斷。另外也應考慮規劃長照險，確保未來有穩定照護給付，既減輕子女負擔，也保有生活尊嚴，退休金規劃也不可忽視，建議40歲後即可逐步透過年金險累積退休金，打造穩定現金流，確保老後「活得安心、有品質」。（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）