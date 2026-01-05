旅遊保險優化流程 隨時隨地線上買

產險業者統計，去年前11月網路投保旅遊保險的保費年成長達三成，進一步從數據觀察發現，使用行動裝置投保占比已達六成，投保時間則多集中在出發前24小時內約四成，合計前一天才完成投保的占比共逾五成，為持續推動網路投保，產險業者2026年度將擴展異業合作、打造一站式服務，並優化投保流程，以吸引更多民眾選擇使用網路投保。

行動裝置的重要性持續攀升，富邦產險指出，目前約有六成旅綜險網路投保來自行動裝置，顯示對旅客而言，便利性已成為影響投保決策的關鍵因素。

在投保時間點也有「隨時隨地完成投保」的趨勢，南山產物統計網路投保顯示，旅綜險投保高峰期在出發前24小時內，占比約四成，其中更有18%是出發當天才投保，出發前一天完成投保者占15.7%；從時段來看，晚間是最常見的投保時間，占比約43%，其中，晚上投保、凌晨出發的組合約21.7%，顯示搭乘紅眼班機與即時投保行為高度連結；投保日方面，則以周三投保量最高，占15.7%，可能與周三確認周末出發的住宿、交通等活動有關。

展望2026年，富邦產險表示，將致力拓展異業合作，積極與旅遊平台、航空公司及金融科技業者合作，讓旅客在規劃行程、購票或支付時即可完成保險投保，同時持續透過期間限定活動加碼行銷，並優化使用者介面與投保流程，例如要保人可幫18歲以上同行家屬一併投保，並導入行動身分辨識加上行動電話認證，免回傳要保書就能完成線上多人投保。

國泰產險則表示，將以市場需求與數位投保趨勢為核心，深化網路投保服務的發展，目標是打造更便捷、高效且安心的數位投保體驗，並透過持續流程優化、創新科技導入，以及場景式服務強化，全面提升消費者對線上投保的使用意願與滿意度。