快訊

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

北一女師大讚雙城演講技巧…遭網友質疑 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

提存需求啟動作帳效應 壽險業去年11月大賣台股逾1200億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
提存需求啟動作帳效應，壽險業去年11月大賣台股逾1200億。圖／本報資料照片
提存需求啟動作帳效應，壽險業去年11月大賣台股逾1200億。圖／本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中最引人矚目在於壽險業在去年11月大賣台股逾1200億，約1229億左右的規模，另外，海外股票也大賣214億，對此業界人士指出，壽險業主要因為二大原因賣股，除了AI泡沫化疑慮的「雜音」，另一個則是由於明年接軌新制，以及必須從年度獲利提存30%入外價準備金的需求，使壽險業提前啟動「作帳」，獲利落袋為安的同時也提前籌募提存資金。

⭐2025總回顧

統計也顯示，銀行業與壽險業去年11月大舉加碼國內外債券共2869億，近3千億的規模，尤以銀行買債手筆最猛，比起10月的買債規模大增7成以上。

除了壽險大賣台股1229億，AI泡沫化雜音使證券也淨減碼台股逾百億，而兩大業別亦同步出脫海外股票分別214億、6.46億元，銀行則小幅逆勢加碼約10億。

去年11月台股因為AI泡沫化疑慮一度陷入盤整，加權指數月跌2.15%，倘若依照加權指數下跌和帳面價值縮水綜合計算，壽險業大舉減碼台股1229億，至於國外股票部位，考量S&P500指數11月上漲0.13%，計算下來壽險業約等同減碼海外股票214億。

至於海外債券，倘若計入去年11月新台幣貶值2.10%，以及海外債券價格平均上漲0.12%規模，且占比壽險債券規模約88%來換算，則壽險業約加碼海外債434億；另外，台債價格下跌0.71%，壽險業亦逢低買進，加碼台債609億。

統計顯示，銀行業去年11月大舉買債1826億，以美債為主的海外債居多，另外，台股則在去年11月再小幅逢低加碼約10億。倘若和銀行業去年10月買債1071億相較，銀行業去年11月買債的手筆為1826億，比10月大增7成以上。

證券業則在去年11月受到美國聯準會後續降息步調不確定性的干擾，以及AI泡沫化的疑慮，雙雙減碼股債，可說在金融三業中，對金融市場看法最為保守。統計顯示，證券業同步處份股債部位，其中減碼台股100.03億元、海外股票6.46億，減碼海外債券39.35億元、國內債券27.73億元。

壽險業 台股 債券 AI 降息 股票

延伸閱讀

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

壽險業差異化管理 提升投保效率

下周台股30K來了？台積電鉅額交易驚現新天價 市值躍世界第六大企業

相關新聞

提存需求啟動作帳效應 壽險業去年11月大賣台股逾1200億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中最引人矚目在於壽險業在去年11月大賣台股逾1200億，約1229億左右的規模，...

匯市最前線／台幣31.2~31.5元盤整

新台幣上周五（2日）收31.419元，小升1.9分，一周小升3.6分或0.11%，周線連二紅。匯銀人士分析，本周新台幣能...

全國房貸負擔率 連三減

據內政部公布的最新數據，2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%，連三季下滑，主因房價微幅下跌...

金管會預告修法 高資產客戶投保流程簡化 有利財管業務成長

金管會日前預告修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，將簡化高資產客戶投保與借款投保流程，壽險業樂見可助攻財管業務成長。業者指...

壽險業差異化管理 提升投保效率

金管會於保險業招攬核保辦法中，同步放寬高齡者購買投資型或具解約金之傳統型保單門檻，壽險業者多表示，相關規範修正後將採差異...

外匯存底恐連三月下滑 去年11月已跌破6,000億美元

中央銀行將於6日公布2025年12月外匯存底。由於外匯存底已連續兩個月呈現下滑，並跌破6,000億美元關卡，市場關注12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。