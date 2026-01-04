提存需求啟動作帳效應 壽險業去年11月大賣台股逾1200億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中最引人矚目在於壽險業在去年11月大賣台股逾1200億，約1229億左右的規模，另外，海外股票也大賣214億，對此業界人士指出，壽險業主要因為二大原因賣股，除了AI泡沫化疑慮的「雜音」，另一個則是由於明年接軌新制，以及必須從年度獲利提存30%入外價準備金的需求，使壽險業提前啟動「作帳」，獲利落袋為安的同時也提前籌募提存資金。

統計也顯示，銀行業與壽險業去年11月大舉加碼國內外債券共2869億，近3千億的規模，尤以銀行買債手筆最猛，比起10月的買債規模大增7成以上。

除了壽險大賣台股1229億，AI泡沫化雜音使證券也淨減碼台股逾百億，而兩大業別亦同步出脫海外股票分別214億、6.46億元，銀行則小幅逆勢加碼約10億。

去年11月台股因為AI泡沫化疑慮一度陷入盤整，加權指數月跌2.15%，倘若依照加權指數下跌和帳面價值縮水綜合計算，壽險業大舉減碼台股1229億，至於國外股票部位，考量S&P500指數11月上漲0.13%，計算下來壽險業約等同減碼海外股票214億。

至於海外債券，倘若計入去年11月新台幣貶值2.10%，以及海外債券價格平均上漲0.12%規模，且占比壽險債券規模約88%來換算，則壽險業約加碼海外債434億；另外，台債價格下跌0.71%，壽險業亦逢低買進，加碼台債609億。

統計顯示，銀行業去年11月大舉買債1826億，以美債為主的海外債居多，另外，台股則在去年11月再小幅逢低加碼約10億。倘若和銀行業去年10月買債1071億相較，銀行業去年11月買債的手筆為1826億，比10月大增7成以上。

證券業則在去年11月受到美國聯準會後續降息步調不確定性的干擾，以及AI泡沫化的疑慮，雙雙減碼股債，可說在金融三業中，對金融市場看法最為保守。統計顯示，證券業同步處份股債部位，其中減碼台股100.03億元、海外股票6.46億，減碼海外債券39.35億元、國內債券27.73億元。