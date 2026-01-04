一銀舉辦減重健走2000員工響應 甩肉近3.2公噸、減碳179公噸

第一銀行2025年舉辦的「享瘦愛健走，健康得第一」活動吸引超過2,000名行員熱烈參與，總減重近3.2公噸，為期三個月的健走活動累積步數近12.6億步，減碳量約179公噸。

第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），將員工健康與環境保護緊密結合，展現企業社會責任，2025年舉辦的「享瘦愛健走，健康得第一」活動，並根據活動達標步數於高雄茄萣濕地種下121棵樹，讓健走不只是運動，更是減碳與生態復育的具體行動。

此次植樹基地選在高雄茄萣濕地南側面積約9.5公頃的「茄萣公15」，為南台灣知名賞鳥勝地，也是國際冬候鳥重要棲地之一，當地物種豐富、樹種多元，但面臨土壤鹽化及外來種植物入侵，因此第一銀行攜手高雄市愛種樹協會以實際行動投入復育，透過植樹造林為生態永續盡一份心力。

除了環境面向，健康促進成果同樣亮眼，五個月體重管理活動全行參加者累計減重近3.2公噸，其中個人減重最高近28公斤，透過日常健走運動與飲食調整建立規律，並逐步養成運動習慣，讓同仁擁有更健康的身體狀態。

今年活動導入健走App，鼓勵同仁每日健走7,500步，並安排多場線上健康講座，由醫師、營養師及心理師從醫學、飲食與心理三大面向，提供減重與健康管理知識；活動結合團隊合作、經驗分享與獎勵機制，讓全體員工在互相激勵下達成健康目標，依歷年健檢資料顯示，BMI超標同仁比重五年已下降逾2個百分點，體重過重與肥胖人數明顯減少。

第一銀行長期關注員工健康，不僅提供定期健康檢查、心理諮商服務、傷病與孕產婦衛教關懷、身心健康與紓壓講座，鼓勵良好生活習慣、預防慢性疾病，打造全方位優質健康照護環境，同時提供健身課程補助、總行綜合運動中心及線上課程，讓員工在職場及居家都能維持運動習慣。

未來，第一銀行將持續以員工健康與幸福為核心，推動健康促進與永續發展，期盼全體員工養成持之以恆的運動習慣，攜手邁向更健康、有活力的永續未來。