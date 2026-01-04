金管會預告修法 高資產客戶投保流程簡化 有利財管業務成長

金管會日前預告修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，將簡化高資產客戶投保與借款投保流程，壽險業樂見可助攻財管業務成長。業者指出，進駐高雄資產管理專區試辦業務至今，高資產客戶九成有高齡或財務核保問題，簡化流程後可加快投保效率。

金管會預告新辦法簡化高資產客戶投保流程，辦理財管業務的保險公司只要提出招攬和核保控管措施並報保險局核准，即可簡化高資產客戶投保程序，可免做高齡錄音和承保前電訪等作業，辦理保費融資無需貸款電訪。

從實務面看，新辦法約可改善高資產客戶九成的投保流程問題，壽險業者普遍看好簡化措施對業務動能的正向影響。國泰人壽指出，自去年7月1日進駐高雄專區開辦以來，高資產客戶人數近50人，其中約九成會有高齡或財務核保問題，預計簡化流程後，可加快投保效率與客戶滿意度，對業務增長有幫助。

高資產客戶投保流程簡化情形

富邦人壽指出，高資產客戶依規定需具備1億元以上可投資資產及良好風險承擔能力，若沿用一般核保標準，將影響投保意願與作業效率，簡化流程可加速核保，讓客戶及時完成資產配置；南山人壽也預期，將吸引更多有資產配置需求高端客群，帶動財管業務成長。

保險公司進駐高雄專區至今，保費融資業務仍在試辦階段，累積約億元規模。國泰人壽指出，由於專區保費融資是鎖定客觀風險承擔能力較高的高資產族群新種業務，保險公司和銀行正在試辦階段，主要用途是供客戶彈性運用資金，目前承作金額小於1億元。

南山人壽表示，2025年11～12月期間，共計受理四件保費融資案件，總保費規模約新台幣5,000萬元；凱基人壽表示，案件量增加中；新光人壽去年8月4日開辦，目前尚未有進件。此外，借款投保與解舊約換新約案件在整體投保中仍屬少數，主因保險公司不會鼓勵借款或解舊約投保，南山人壽表示，根據2025年1～11月統計資料顯示，此類案件僅占總案件數的1.1％；新壽也表示此類案件極為少數。

富邦人壽表示，富邦原已針對解約、借款投保等情境設計電訪問項，包括保險業務員是否有不當勸誘、是否知悉解舊買新相關權益受損情形或財務槓桿操作等風險，此次修正將進一步提升流程效率與客戶體驗。