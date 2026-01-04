壽險業差異化管理 提升投保效率

金管會於保險業招攬核保辦法中，同步放寬高齡者購買投資型或具解約金之傳統型保單門檻，壽險業者多表示，相關規範修正後將採差異化管理，針對高風險案件保留原有錄音及電訪措施，一般案件則免除，避免年齡標籤困擾，並提升投保流程效率。

65歲以上高齡客戶投保占比約3%至11%。國泰人壽指出，高齡客戶占總件數約5%至10%，其中投保具解約金的傳統型保單比例較高，投保投資型保單比例較低。

南山人壽表示，統計65歲以上高齡客戶投保投資型保單及具解約金之傳統型保單，占整體案件比例約3.2%，隨台灣2025年進入超高齡社會，預期高齡客戶將持續成長。新光人壽統計2025年銷售此類保單給65歲以上高齡者占比約11%；凱基人壽則是投資型商品為11%，具解約金傳統型商品為6%。

因應金管會修正招攬與核保辦法，壽險業者將自訂客戶權益保障措施，主要採差異化管理。

國泰人壽表示，為提升投保體驗並兼顧客戶權益保障，將參考「常見的投保爭議類型」如投資型商品，以及「高齡量表具高脆弱性的客戶類型」，例如不識字、無任何金融消費經驗、認知能力異常等，聚焦須重點關懷高齡客群，訂定高齡客戶權益保障措施，進行銷售過程錄音、錄影或承保前電訪，並規劃於法令公告後送交金管會備查。

富邦人壽表示，高風險案件如複雜商品或脆弱客戶，仍維持錄音或電訪，一般客戶免除，以提升投保體驗並保障權益。