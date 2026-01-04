全國房貸負擔率 連三減

據內政部公布的最新數據，2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%，連三季下滑，主因房價微幅下跌、家戶可支配所得小幅增加，讓房貸負擔率下滑。

然面對高房價，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，高房價時代，政府可以透過公私合作加速提供國人平價屋，保障民眾居住權利；他舉例，如政府提供土地、建商興建，就是一個不錯方式。

何世昌強調，政府提供土地、建商興建模式，能加速平價宅普及，但同時建商是民間盈利事業，政府必須提供開發商參與誘因，如給予容積獎勵等方式，才能快速增加大量、平價的房屋供給，再搭配區域產業發展共同規劃，才能有效解決民眾居住問題。

內政部最新發布，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，反映民眾購屋壓力的變化。2025年第2季全國房貸負擔率約43.12%，單季全國中位數住宅價格兩年上漲近15%至1,378萬元，六都中位數全數突破1,100萬元，同時2024年每戶家戶可支配所得增加至116.5萬元，在房價下跌、家戶可支配所得增加下，讓全國房貸負擔率降至43.12%，呈現連三季下降。