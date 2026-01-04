外匯存底恐連三月下滑 去年11月已跌破6,000億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行將於6日公布2025年12月外匯存底。聯合報系資料照
中央銀行將於6日公布2025年12月外匯存底。由於外匯存底已連續兩個月呈現下滑，並跌破6,000億美元關卡，市場關注12月數據是否續降，形成「連三降」走勢。

金融圈指出，在外資去年12月持續賣超台股的背景下，外匯存底面臨下滑壓力。

根據統計，去年12月外資持續調節台股部位，單月賣超金額高達602億元，資金淨流出使新台幣承壓，也牽動央行外匯市場操作。

外匯存底餘額變化
市場人士分析，外資賣超不僅影響股市表現，也會間接反映在外匯存底變化上，特別是在央行需維持匯市秩序、進行必要調節的情況下，外匯存底易出現波動。

回顧近月走勢，央行外匯存底在全球金融市場波動、美元走勢偏強及資金移動頻繁等多重因素影響下，已連續兩個月減少，並跌破6,000億美元整數關卡。若12月再度下滑，將是連續三個月下降。

此外，央行近期也針對台美匯率相關議題進行制度性調整。

配合台美匯率聯合聲明，央行未來將調整外匯市場干預資訊的揭露方式，原本採半年一次公布的做法，將改為「落後一季」的季度公布制度，以提升資訊透明度並符合國際溝通機制。

央行說明，相關細節將透過新聞稿或官網公告方式對外更新。

依規劃，央行將於今年第1季公布去年第3季的外匯市場干預數據，未來公布時點預計固定落在每年的1月、4月、7月及10月，讓市場能更有制度性地掌握央行政策資訊。

市場人士指出，外匯存底短期變動仍須搭配整體資金流向、匯率穩定狀況及央行操作和外匯存底孳息等因素，未必代表長期趨勢改變。

外匯存底恐連三月下滑 去年11月已跌破6,000億美元

