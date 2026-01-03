中信金今年要徵7,150人

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控啟動2026年徵才計畫，圖為中信金控總部外觀。 中信金控／提供
中信金控啟動2026年徵才計畫，圖為中信金控總部外觀。 中信金控／提供

中信金控（2891）宣布2026年人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，全年度擬招募逾7,150人，中信金提供完善的人才培育機制，以系統化養成及實務歷練打造各領域關鍵人才，持續強化戰力再創高峰，培養台灣金融業最強戰隊。

⭐2025總回顧

「Top Gun計畫」中最受矚目的中信金控「儲備幹部計畫」（MA計畫）為扮演金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業，招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」、「投資專案」及「投資經管」。

旗下子公司中國信託商業銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技創新」、「風險管理」以及台灣人壽保險金融」等。「MA計畫」收件至今年3月15日止，中信金在2025年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，實習期間表現優秀且通過評核的同學，將於今年2月提前取得MA資格。

中信金控「MA計畫」為台灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾八成，即每十人中至少有八人於兩年結訓後晉升經理，且每兩人即有一人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。中信金控表示，「MA計畫」具高度挑戰性，透過高階主管指導、學長姐經驗傳承及持續挹注資源，建構穩定且完整的支持系統，讓MA不必單兵作戰，在培訓歷程中持續成長，並設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，以建立團隊支持默契，結訓後持續提供多元發展機會。

中信金自2022年啟動「國際法金業務菁英計畫」（IRM計畫），以1.5年各業務單位輪調及1.5年跨境實戰雙軌模式，培育具國際視野與專業實力的法人金融菁英。首屆學員完訓後陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。

此外，「法金儲備RM培訓計畫」以「系統化培育」、「實務導向」、「專業mentor」為核心，協助新鮮人建立法人金融所需關鍵能力，依職涯發展階段提供跨域與海外歷練機會；個人金融部分，今年預計招募逾百位新秀投入「儲備理財專員（JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。

至於，台灣人壽自2023年起推動「保險人才農場計畫」提供完整訓練架構、輪調機制與專業證照補助，台灣人壽今年將同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓。中信證券則首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，提供系統化培訓及實務案例演練，協助人才快速養成核心能力。

中信金控 台灣人壽 保險金

延伸閱讀

年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

台新新光金壓回是買點？陳重銘指「別樂觀追高」：外資倒貨吃00919豆腐

相關新聞

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升...

《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度

《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人...

貴金屬閃耀 今年好彩頭

貴金屬2025年締造多年來最強漲勢後，2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中上漲逾1%，鈀金現貨漲逾2%，白銀...

白銀供應緊縮 銀樓斷貨

全球白銀實體市場最近出現前所未見的供應緊縮，不僅台灣，包含歐美與亞洲多國皆面臨白銀條、塊缺貨情況。國內銀樓通路幾乎全面斷...

新壽開門紅 賣出百億保單 與台新人壽合併後報佳音

台新新光金控子公司新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，合併後...

超強包租公 新壽不動產租金收入每年拚增9%

新光人壽與台新人壽2026年元旦完成合併程序，新的新光人壽成立四大總處統籌新壽核心業務。而新壽身為全台數一數二的「包租公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。