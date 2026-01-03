中信金今年要徵7,150人

中信金控（2891）宣布2026年人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，全年度擬招募逾7,150人，中信金提供完善的人才培育機制，以系統化養成及實務歷練打造各領域關鍵人才，持續強化戰力再創高峰，培養台灣金融業最強戰隊。

「Top Gun計畫」中最受矚目的中信金控「儲備幹部計畫」（MA計畫）為扮演金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業，招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」、「投資專案」及「投資經管」。

旗下子公司中國信託商業銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技創新」、「風險管理」以及台灣人壽「保險金融」等。「MA計畫」收件至今年3月15日止，中信金在2025年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，實習期間表現優秀且通過評核的同學，將於今年2月提前取得MA資格。

中信金控「MA計畫」為台灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾八成，即每十人中至少有八人於兩年結訓後晉升經理，且每兩人即有一人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。中信金控表示，「MA計畫」具高度挑戰性，透過高階主管指導、學長姐經驗傳承及持續挹注資源，建構穩定且完整的支持系統，讓MA不必單兵作戰，在培訓歷程中持續成長，並設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，以建立團隊支持默契，結訓後持續提供多元發展機會。

中信金自2022年啟動「國際法金業務菁英計畫」（IRM計畫），以1.5年各業務單位輪調及1.5年跨境實戰雙軌模式，培育具國際視野與專業實力的法人金融菁英。首屆學員完訓後陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。

此外，「法金儲備RM培訓計畫」以「系統化培育」、「實務導向」、「專業mentor」為核心，協助新鮮人建立法人金融所需關鍵能力，依職涯發展階段提供跨域與海外歷練機會；個人金融部分，今年預計招募逾百位新秀投入「儲備理財專員（JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。

至於，台灣人壽自2023年起推動「保險人才農場計畫」提供完整訓練架構、輪調機制與專業證照補助，台灣人壽今年將同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓。中信證券則首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，提供系統化培訓及實務案例演練，協助人才快速養成核心能力。