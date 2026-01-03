國泰金招MA 年薪挑戰百萬

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫正式啟動，預計招募逾7,600名內外勤職缺，其中因應AI浪潮，「數位科技」人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續四年正成長，期待攜手跨域人才擁抱AI，打造數位賦能未來職場；而每年備受矚目的「三大儲備幹部」亦祭出77個職缺，向海內外優秀人才招手，誠摯歡迎各領域好手加入國泰金控大家庭，一起向下扎根、向上成長。

因應AI代理技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0技術框架推動金融科技與AI創新。相關人才需求持續擴張，今年將廣招超過800名菁英，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

每年備受矚目的國泰「三大儲備幹部」計畫將於2月中上旬至3月底開跑，今年祭出共77名職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪的機會。其中國泰金控預計招募12位GMA（Group/Global Management Associate），透過兩年半跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略高度及跨領域思維的「金融策略家」，歡迎金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰。

隨著資產管理業務迅速成長，國泰人壽今年更首度攜手國泰投信鎖定具有潛力的財投人才，預計共招募十位CIM（Cathay Investment Manager），透過扎實的一年期的財務投資輪調培訓，深入國泰人壽與國泰投信的前、中、後台輪調與專案歷練，成為股票、債券、外匯專業的財務菁英。

因應數位轉型與海外布局的人才需求，國泰世華銀行CMA（Cathay Management Associate）今年預計招募55位CMA，鎖定對個金企劃、法金國際、AI商業分析、IT資訊應用、金融市場五大領域的優秀人才，透過計畫性輪調前、中、後台單位，以具模組化的方式培育儲備幹部。

國泰金控至今已培育許多MA成為集團中高階幹部，並於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮所長。