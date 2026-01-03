超強包租公 新壽不動產租金收入每年拚增9%

新光人壽與台新人壽2026年元旦完成合併程序，新的新光人壽成立四大總處統籌新壽核心業務。而新壽身為全台數一數二的「包租公」，相當重視不動產活化，因此設立「不動產總處」統籌全台201件不動產標的，其2025年貢獻的租金收入達52億元，目標未來每年成長超過9%。

新壽總經理黃敏義表示，在兩家壽險合併之後，於全台擁有201件不動產標的，占地約48萬坪，2025年貢獻新壽52億元的租金收入，2026年預期將超過55億元，也期許未來每年成長目標能超過9%。

黃敏義指出，不動產總處也訂下目標，從2025年開始，每年將完成一個物件，包含大樓、商辦、物流園區等，2025年位於台北市中正區杭州北路「新光華山金融中心」落成啟用，目前已出租七成；2026年將完成南港轉運站大樓；2027年完成新光南東大樓都更案；2028年位於高雄亞資中心的前金大樓也將完成。

另外，台新人壽2024年12月取得日勝生位於桃園市土地，未來將興建兩棟四層樓的大型物流中心。