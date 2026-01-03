新壽開門紅 賣出百億保單 與台新人壽合併後報佳音

台新新光金控（2887）子公司新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，合併後總資產將近4兆元，為國內第四大壽險。台新新光金控董事長吳東亮昨（2）日表示，期許合併後新的新光人壽能夠「浴火重生」更加強韌、穩健。而新壽在眾人齊心協力下，2026年「開門紅」，已賣出逾百億元保單，讓合併後的新壽士氣大振。

人壽子公司合併後首日即召開董事會推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理。並於昨日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好。同時，也公布好消息，新壽2026年「開門紅」，短短不到兩日，就已經創造百億元以上的保費收入，成績相當亮眼。

吳東亮表示，兩家合併後，總資產規模為3兆9,619億元，是第四大保險公司，業務動能、資本實力與風險承擔能力都顯著提升。

新壽董事長魏寶生表示，兩家人壽合併後淨值比將提升近1%，淨值來到2,000億元以上，可用於抵禦未來的市場波動。除此之外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，整體可決策區間由20%至40%提升至50%以上，新壽合併後資本適足率可望達到130%以上。至於何時達到總資產下個兆元目標？新壽副董洪士琪表示，這是必須努力的目標。魏寶生則笑說，「愈快愈好」。