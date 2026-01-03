新壽開門紅 賣出百億保單 與台新人壽合併後報佳音

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新光人壽昨日舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮（左四）帶領進行啟動儀式，左起為新光人壽總經理黃敏義、副董事長洪士琪、董事長魏寶生、壽險公會理事長陳慧遊、台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事吳昕豪、資深執行副總戴朝暉。 記者蘇健忠／攝影
新光人壽昨日舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮（左四）帶領進行啟動儀式，左起為新光人壽總經理黃敏義、副董事長洪士琪、董事長魏寶生、壽險公會理事長陳慧遊、台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事吳昕豪、資深執行副總戴朝暉。 記者蘇健忠／攝影

台新新光金控（2887）子公司新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，合併後總資產將近4兆元，為國內第四大壽險。台新新光金控董事長吳東亮昨（2）日表示，期許合併後新的新光人壽能夠「浴火重生」更加強韌、穩健。而新壽在眾人齊心協力下，2026年「開門紅」，已賣出逾百億元保單，讓合併後的新壽士氣大振。

⭐2025總回顧

人壽子公司合併後首日即召開董事會推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理。並於昨日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好。同時，也公布好消息，新壽2026年「開門紅」，短短不到兩日，就已經創造百億元以上的保費收入，成績相當亮眼。

吳東亮表示，兩家合併後，總資產規模為3兆9,619億元，是第四大保險公司，業務動能、資本實力與風險承擔能力都顯著提升。

新壽董事長魏寶生表示，兩家人壽合併後淨值比將提升近1%，淨值來到2,000億元以上，可用於抵禦未來的市場波動。除此之外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，整體可決策區間由20%至40%提升至50%以上，新壽合併後資本適足率可望達到130%以上。至於何時達到總資產下個兆元目標？新壽副董洪士琪表示，這是必須努力的目標。魏寶生則笑說，「愈快愈好」。

台新新光金控 董事長 新壽

延伸閱讀

新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新、新光人壽合併 更名新壽

台新人壽元旦正式合併新壽 公司更名「新光人壽」新任董座出爐

相關新聞

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升...

《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度

《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人...

貴金屬閃耀 今年好彩頭

貴金屬2025年締造多年來最強漲勢後，2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中上漲逾1%，鈀金現貨漲逾2%，白銀...

白銀供應緊縮 銀樓斷貨

全球白銀實體市場最近出現前所未見的供應緊縮，不僅台灣，包含歐美與亞洲多國皆面臨白銀條、塊缺貨情況。國內銀樓通路幾乎全面斷...

新壽開門紅 賣出百億保單 與台新人壽合併後報佳音

台新新光金控子公司新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，合併後...

超強包租公 新壽不動產租金收入每年拚增9%

新光人壽與台新人壽2026年元旦完成合併程序，新的新光人壽成立四大總處統籌新壽核心業務。而新壽身為全台數一數二的「包租公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。