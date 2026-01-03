白銀供應緊縮 銀樓斷貨

全球白銀實體市場最近出現前所未見的供應緊縮，不僅台灣，包含歐美與亞洲多國皆面臨白銀條、塊缺貨情況。國內銀樓通路幾乎全面斷貨，市場交易被迫轉向私人管道或地下市場（黑市），價格明顯高於銀樓牌告報價。以每公斤白銀計算，原本市價約8.5萬元，在私下交易市場中已被喊價至9萬元以上，且仍一貨難求。

業者指出，目前台灣白銀供應商與加工廠已陷入「無料可做」狀態，因上游原料短缺，實體白銀無法生產。過往即使缺貨，客戶仍可先支付訂金，等待約一個月交貨，但現階段工廠訂單大量積壓且原料來源中斷，已全面停止接單，連登記與預購都無法受理。

造成白銀荒主因來自期貨市場長期「超賣」的結構性問題。市場中流通的大量「紙白銀」合約，實際對應的實體庫存遠遠不足，當投資人要求將合約兌換為實體白銀時，供應缺口立即浮現。