白銀供應緊縮 銀樓斷貨

經濟日報／ 記者任珮云葉佳華／台北報導

全球白銀實體市場最近出現前所未見的供應緊縮，不僅台灣，包含歐美與亞洲多國皆面臨白銀條、塊缺貨情況。國內銀樓通路幾乎全面斷貨，市場交易被迫轉向私人管道或地下市場（黑市），價格明顯高於銀樓牌告報價。以每公斤白銀計算，原本市價約8.5萬元，在私下交易市場中已被喊價至9萬元以上，且仍一貨難求。

⭐2025總回顧

業者指出，目前台灣白銀供應商與加工廠已陷入「無料可做」狀態，因上游原料短缺，實體白銀無法生產。過往即使缺貨，客戶仍可先支付訂金，等待約一個月交貨，但現階段工廠訂單大量積壓且原料來源中斷，已全面停止接單，連登記與預購都無法受理。

造成白銀荒主因來自期貨市場長期「超賣」的結構性問題。市場中流通的大量「紙白銀」合約，實際對應的實體庫存遠遠不足，當投資人要求將合約兌換為實體白銀時，供應缺口立即浮現。

白銀 市場 銀樓

延伸閱讀

火力全開！動畫《輝夜姬想讓人告白》片尾白銀圭原畫張數突破天際

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

《富爸爸》作者示警白銀將迎崩盤？反遭網酸是「美國謝金河」

銀價衝破75美元！網憂市場氛圍狂熱：下周恐無止盡上漲

相關新聞

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升...

《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度

《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人...

貴金屬閃耀 今年好彩頭

貴金屬2025年締造多年來最強漲勢後，2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中上漲逾1%，鈀金現貨漲逾2%，白銀...

白銀供應緊縮 銀樓斷貨

全球白銀實體市場最近出現前所未見的供應緊縮，不僅台灣，包含歐美與亞洲多國皆面臨白銀條、塊缺貨情況。國內銀樓通路幾乎全面斷...

新壽開門紅 賣出百億保單 與台新人壽合併後報佳音

台新新光金控子公司新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，合併後...

超強包租公 新壽不動產租金收入每年拚增9%

新光人壽與台新人壽2026年元旦完成合併程序，新的新光人壽成立四大總處統籌新壽核心業務。而新壽身為全台數一數二的「包租公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。