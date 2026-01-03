貴金屬閃耀 今年好彩頭

貴金屬2025年締造多年來最強漲勢後，2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中上漲逾1%，鈀金現貨漲逾2%，白銀與白金更跳漲逾3%，成為今年行情表現好兆頭，但短期可能面臨回檔壓力。

紐約黃金現貨2日盤中漲1.8%至每英兩4,397.62美元，白銀現貨大漲4%，報每英兩74.5440美元，鈀金現貨揚升2.9%，成為每英兩1,666.20美元，白金現貨勁揚4%，報每英兩2,147.03美元。

黃金白銀過去三個月漲幅

投資人已認為在美國可能進一步降息、美元疲軟下，貴金屬將有好表現，瑞穗亞洲（日本以外）總體研究主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）指出，這波漲勢也凸顯「對美元貶值風險加劇的避險」。

不過，貴金屬行情近期可能面臨廣泛指數重新平衡帶來的壓力。由於金屬價格已大漲，被動式的追蹤基金可能會在確認新權重後，同步出售部分合約。

TD證券公司資深大宗商品策略師蓋利（Daniel Ghali）預期，紐約商品交易所白銀市場未平倉合約中，未來幾周將有13%被賣出，元旦假期後的清淡流動性，可能加劇價格波動。

主要銀行機構都認為，金價今年會繼續上漲，特別是Fed預料將加碼降息，高盛去年12月表示，其基本情境為金價漲至每英兩4,900美元，且可能高於這個價位。瑞銀資深研究分析師史陶諾沃表示，瑞銀的金價目標價是每英兩5,000美元，支撐包括公債實質殖利率下滑、全球經濟憂慮及美國國內政策不確定性揮之不去。

另一方面，鎳價2日攀升至14個月以來高點，主因是淡水河谷（Vale）暫停在印尼的採礦活動；同時，鋁價在新年伊始便突破3,000美元大關，為2022年以來首見。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳價一度上漲1.8%至每公噸16,945美元，創2024年10月以來新高。