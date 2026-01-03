價位震盪是技術面人為干預 瑞銀預測金價將漲到5400美元

國際金價日前一度站上四五五○美元高檔價位，但隨即震盪劇烈，這兩天在四千四百美元以下價位盤整。多數國際預測機構對於今年底金價站上五千美元預期不改，瑞士銀行（ＵＢＳ）甚至預測，如果政治或金融風險增加，瑞銀認為金價可能攀升至五千四百美元。

根據瑞銀最新出具的報告，在實際殖利率走低、全球經濟持續低迷、美國期中選舉、財政壓力上升等四大因素導致的不確定性支撐下，黃金需求將在二○二六年穩步增長。因此，瑞銀將前三季黃金目標價由四千三百美元上調至五千美元，雖然瑞銀認為今年底金價，有可能從第三季五千美元降至四千八百美元，但瑞銀仍認為金價不無在第四季再創高點的空間。

對於金價及銀價近幾日來震盪，但市場仍高度看好，主要在於問題並非出在基本面，而在於監管單位認為貴金屬市場太熱而出手的技術面人為干預問題。

法人分析，黃金價格在去年末回落，在高檔劇烈震盪後修正，主因ＣＭＥ（美國芝加哥期貨商品交易所）於一周內第二度調高貴金屬期貨保證金，迫使部分槓桿多頭減碼是主要因素，另一原因在於美債殖利率與美元同步走強，壓抑無息資產的吸引力。

專家指出，不論是黃金或是白銀，都有避險需求支撐，近來尤其南韓因為韓元貶值太厲害，使南韓民眾不安全感加劇而大舉買進黃金與白銀，使南韓二○二五年黃金和銀條的銷售額，雙雙創下歷史新高。而由中國大陸金市觀察，大陸黃金折價由前周一度高達六十四美元，縮減到十五至卅美元，顯示買氣出現回升，專家認為，這和進口配額有限導致供應趨緊亦有關係。

法人也引述摩根大通和滙豐銀行貴金屬部門前董事總經理戈特利布（Robert Gottlieb）說法指出，雖然認為投資者降低對金價或銀價的預期，不會再看到百分之六十或百分之七十的漲幅，但不意味牛市已經結束，並認為金價將基於結構性支撐而溫和上漲，會在已處於高位的基礎再上漲百分之十至百分之十五，至於白銀的價格將比金價波動更大，價差更大的同時，回檔也會更劇烈，但未來價格仍看升。