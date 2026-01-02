聽新聞
《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度
《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人》幾乎全文照錄央行來函，僅針對兩處文字進行小幅優化，分別調整為「過去15年呈現升值走勢」及「貨幣供給成長率小於外匯存底成長率」，相關意涵並未改變。
匯銀人士指出，《經濟學人》完整刊登央行來函，可視為一種平衡報導，對方僅做技術性修字，屬正面回應，顯示央行提出的觀點具備討論空間與可信度。央行在信中提出八大論點，內容涵蓋匯率走勢、房地產市場、貿易順差、購買力變化及盈餘繳庫等重要議題。央行強調，匯率政策無法也不應針對特定產業進行調整，並指出匯率並非台灣貿易順差擴大的主要因素。
