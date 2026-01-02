快訊

寒冷冬夜驚魂！新北街頭赫見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗照、婚宴日期地點「全都藏不住了」

品牌官網已關閉…美國潮牌工裝驚傳撤台 網友：台灣賣超貴

聽新聞
0:00 / 0:00

《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行致函，獲《經濟學人》網路版刊登。圖／本報資料照片
中央銀行致函，獲《經濟學人》網路版刊登。圖／本報資料照片

《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人》幾乎全文照錄央行來函，僅針對兩處文字進行小幅優化，分別調整為「過去15年呈現升值走勢」及「貨幣供給成長率小於外匯存底成長率」，相關意涵並未改變。

⭐2025總回顧

匯銀人士指出，《經濟學人》完整刊登央行來函，可視為一種平衡報導，對方僅做技術性修字，屬正面回應，顯示央行提出的觀點具備討論空間與可信度。央行在信中提出八大論點，內容涵蓋匯率走勢、房地產市場、貿易順差、購買力變化及盈餘繳庫等重要議題。央行強調，匯率政策無法也不應針對特定產業進行調整，並指出匯率並非台灣貿易順差擴大的主要因素。

《經濟學人》網路版刊登中央銀行去年底致函內容全文。圖／匯銀提供
《經濟學人》網路版刊登中央銀行去年底致函內容全文。圖／匯銀提供

央行 匯率

延伸閱讀

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

南韓去年出口額創高 受惠半導體需求強勁

晶片表現搶眼！南韓去年出口額首破7,000億美元 全球第六國

中國貿易順差創新高 中媒：部分地方涉購買出口數據

相關新聞

《經濟學人》全文刊登央行來函 展現平衡報導與觀點可信度

《經濟學人》網路版今日刊登中央銀行去年底致函內容，該信由央行經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添以英文聯名撰寫，全文約1800餘字。據了解，《經濟學人...

新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽2日舉辦合併茶會，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，並已召...

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升...

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收3...

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併...

台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。