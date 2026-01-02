快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控吳東亮（左三）與妻子彭雪芬（左四）在新光人壽副董事長洪士琪（左起）、新光人壽董事長魏寶生、台新人壽董事長林維俊、台新人壽副董事長吳昕豪陪同下，一起出席新光人壽 x 台新人壽合併茶會。記者蘇健忠／攝影
台新新光金控吳東亮（左三）與妻子彭雪芬（左四）在新光人壽副董事長洪士琪（左起）、新光人壽董事長魏寶生、台新人壽董事長林維俊、台新人壽副董事長吳昕豪陪同下，一起出席新光人壽 x 台新人壽合併茶會。記者蘇健忠／攝影

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升為國內第四大壽險公司。這起合併案也被視為台灣保險業近年來最具指標意義的整合行動。

⭐2025總回顧

台新新光金控董事長吳東亮表示，新光人壽自1963年由其父親吳火獅創立以來，以守護台灣家庭為使命，像一把為社會遮風避雨的「大傘」。也因此合併後仍沿用「新光人壽」名稱，正是對新光品牌深受市場信賴的肯定。

吳東亮指出，新光與台新各自擁有不同優勢，新光代表深厚的品牌底蘊與長期承諾，台新則承襲保德信的外商靈活策略與高效管理，他強調以「新新共好、開創新局」為目標。

新光人壽董事長魏寶生提到合併效益表示，合併後公司淨值比可望提升近1個百分點，淨值規模超過2000億元，另外，面對接軌的TIS新制，合併後的新光人壽資本適足率可望提升至130%以上，並累積更充足的外匯價格變動準備金，強化吸收匯率風險的能力，奠定更穩健的經營基礎。

魏寶生也提到關於北市科T17、18 。他表示，在董事長陳淮⾈與副董吳東明，還有副董洪士琪的協助，加上常在資深合夥律師陳彥希以及理律所長李嘉慶兩位⼤律師的指導，秉持公司治理原則與新壽不動產團隊忍辱負重、終於迎 來輝達，完成任務。

台新新光金控 新光人壽 董事長

延伸閱讀

台新、新光人壽合併 更名新壽

台新人壽元旦正式合併新壽 公司更名「新光人壽」新任董座出爐

台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

相關新聞

新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽2日舉辦合併茶會，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，並已召...

新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升...

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收3...

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併...

台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商...

TISA 推動半年有成 七萬人近百億規模

在金管會指導下，臺灣集中保管結算所推動設立臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA 帳戶)，自2025年6月底正式上線迄今已滿半年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。