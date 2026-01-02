新光人壽合併完成 總資產近4兆元躍居壽險第4大

台新人壽與新光人壽1月1日正式完成合併，並更名為「新光人壽」，合併後總資產規模達新台幣3兆9619億元，逼近4兆元，躍升為國內第四大壽險公司。這起合併案也被視為台灣保險業近年來最具指標意義的整合行動。

台新新光金控董事長吳東亮表示，新光人壽自1963年由其父親吳火獅創立以來，以守護台灣家庭為使命，像一把為社會遮風避雨的「大傘」。也因此合併後仍沿用「新光人壽」名稱，正是對新光品牌深受市場信賴的肯定。

吳東亮指出，新光與台新各自擁有不同優勢，新光代表深厚的品牌底蘊與長期承諾，台新則承襲保德信的外商靈活策略與高效管理，他強調以「新新共好、開創新局」為目標。

新光人壽董事長魏寶生提到合併效益表示，合併後公司淨值比可望提升近1個百分點，淨值規模超過2000億元，另外，面對接軌的TIS新制，合併後的新光人壽資本適足率可望提升至130%以上，並累積更充足的外匯價格變動準備金，強化吸收匯率風險的能力，奠定更穩健的經營基礎。

魏寶生也提到關於北市科T17、18 。他表示，在董事長陳淮⾈與副董吳東明，還有副董洪士琪的協助，加上常在資深合夥律師陳彥希以及理律所長李嘉慶兩位⼤律師的指導，秉持公司治理原則與新壽不動產團隊忍辱負重、終於迎 來輝達，完成任務。