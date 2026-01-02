新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽2日舉辦合併茶會，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，並已召開董事會，推舉魏寶生為新任董事長、洪士琪為副董事長。魏寶生表示，新壽去年CSM（合約服務邊際）達到新高的620億元，累積達2,500億元以上，而CSM納入2026年的獲利貢獻將超過200億元，未來每年預估會有雙位數成長。

魏寶生致詞時表示，這不只是兩家企業的結合，更是台灣保險產業一次具有指標意義的整合與提升。他也感謝吳東亮董事長的帶領並促成這次的合併，台新與新光的合併，這一路走來歷經許多困難與挑戰，但在東亮董一路的力挺，給予我們信心之下，讓我們克服每一個關卡，終於完成合併，創下台灣史上首宗金控業的合意併購案。

魏寶生說，新光人壽與台新人壽合併後，淨值比將提升近1%，合併後淨值更來到2,000億以上，可用於抵禦未來的市場波動。除此之外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，增加資產重分類策略彈性，整體可決策區間由 20%至40%提升至 50%以上，更可有效透過資產變化消弭負債波動，提升淨值的穩定性。新光人壽合併後資本適足率可望達到130%以上，同時亦累積了雄厚的外匯價格變動準備金，增強吸收外匯風險的能力。

魏寶生提到，新光人壽自業務轉型後團隊擴增人數達2,000人以上，整體業務團隊達到近8,500人，並帶動健康型商品保費收入成長257%，同時運用AI管控風險。去年CSM達成來到新高的620億以上，成長幅度超越60%。預估兩家人壽合併後，CSM累積金額達到2,500億以上，可穩定貢獻獲利；CSM納入2026年的獲利貢獻就超過200億元，未來每年預估還會有雙位數的成長。

而魏寶生感謝總經理黃敏義與經營團隊，他說，黃總大學畢業後，一路從基層做到總經理共43年，形容如同「一罈40年的老酒」，越陳越香。透過黃敏義多年豐富的經驗帶領新壽不斷的接受市場挑戰與開創新局，他也引述黃敏義說過的話：如今的新壽已經浴火重生，是「浴火鳳凰」了！

國際化方面，新光人壽在越南河內設立十多年的代表人辦事處轉變策略改為設立新壽越南保險代理人公司，並於去年7月1日開始營運，協助越南台商安排財產保險。壽險部份，專屬代理越南最大外商，也是新壽長期合作夥伴日本第一生命壽險的商品，未來也會跟隨日本第一生命國際化的腳步，持續拓展海外市場。

另外，新光人壽也新成立四大總處，業務通路總處執行長由劉信成執行副總經理擔任，財會精算總處執行長由林宜靜執行副總經理擔任，證券投資總處執行長由王世聰資深副總經理擔任，不動產總處執行長由陳芝貴資深副總經理擔任。

在通路方面，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

展望未來，新光人壽將秉持傳承與創新的使命感，持續壯大組織通路，以「守護健康、累積財富」為願景，強化各類商品推動與深化通路的成長力道，同時，透過精準客群分析、導入AI賦能與數位化工具，在產品、通路、數位科技與永續面向引領市場前進，期盼全方位守護保戶健康保障及財富管理，成為臺灣壽險業最具信任與價值的領導品牌。此外，新光人壽也將持續落實ESG理念，強化國際競爭力並提升風險管理，為全球永續發展貢獻最大心力。