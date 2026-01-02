台銀：地緣政治風險與降息預期 金價有機會創新高

中央社／ 台北2日電
展望2026年黃金價格，台銀今天表示，金價有機會挑戰歷史新高。（路透）
展望2026年黃金價格，台銀今天表示，在地緣政治風險、美國債務隱憂及降息預期等因素下，金價有機會挑戰歷史新高，預測短、中期金價支撐為每盎司4150至4250美元，上檔反壓為每盎司4400至4550美元。

台銀今天發布國際金市月報指出，12月美國聯準會如市場預期降息1碼，儘管會議中官員對貨幣政策分歧加劇，點陣圖也顯示2026年可能僅降息1碼，但在通膨數據回落與就業市場風險升溫，及聯準會主席繼任者立場可能偏鴿下，市場仍預期2026年有2碼降息空間，同時地緣政治紛爭不斷，避險資金湧入貴金屬市場，帶動金價再創新高至每盎司4549.71美元。

觀察技術線型及指標，台銀表示，金價在12月數度刷新歷史高點後，於12月29日長黑K後金價陸續跌破短天期均線至每盎司4300美元附近，RSI（相對強弱指標）自超買區回落，市場熱度略有降溫

台銀說明，在中東局勢混亂、美國及委內瑞拉對峙及俄烏和談協議尚未談妥等情況下，地緣政治風險仍將持續支撐金價，另美國債務隱憂及降息預期令美元指數盤弱，將更有機會吸引資金進場推動金價挑戰新高。

台銀說明，預測短、中期金價支撐為每盎司4250美元、4200美元、4150美元，上檔反壓為每盎司4400美元、4500美元、4550美元。

台銀引述世界黃金協會（WGC）對2026年金價的3種可能情境說明，若經濟成長放緩、美國聯準會進一步降息，金價可能溫和上漲5%至15%；若地緣衝突與經濟同步衰退，金價可能大漲15%至30%；若通膨回歸並推動美元走強，金價則可能回落5%至20%。

WGC也提醒，各國央行需求與黃金回收供應仍是重要的不確定因素，投資人需密切關注政策走向與地緣風險。

