快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

中央社／ 台北2日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收31.419元，升1.9分，但交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.1億美元。

⭐2025總回顧

台股2026年開紅盤，在法人買盤回流下，台積電今天震盪走高，收盤漲35元，再創1585元新天價，加上記憶體、被動元件及機器人等族群上揚，指數盤中上攻29363.43點，終場收在29349.81點，續創盤中、收盤新高。

台股啟動攻勢，支撐新台幣匯率走勢偏升，新台幣兌美元今天開盤價為31.42元，盤中最高升抵31.36元、最低31.447元。

外匯交易員指出，外資陸續歸隊，今天也買超台股，但在匯市未見大量匯入，加上陸續有美元買盤進場，使得新台幣震盪微升，還沒擺脫膠著態勢。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值3.6分或0.1%，週線連2升。

外匯交易員分析，去年下半年台股持續走高，外資卻不斷匯出，導致股匯市連動性降低，目前看來台股蓄勢待發，但這股力道是否能帶動新台幣匯率，仍取決於外資動向；短線先看外資是否匯入回補台股，緊接著是美國聯準會新任主席人選何時出爐，也將牽動市場情緒。

展望2026年，市場多認為在美國聯準會延續寬鬆路徑之下，新台幣開啟緩升格局；不過匯銀人士指出，美國聯準會後續政策路徑、壽險業美元買盤的變化、外資動向等因素難以捉摸，新台幣應緩步升值，先花點時間挑戰31元整數大關，再看國際局勢如何發展。

新台幣 美國聯準會 台股

延伸閱讀

96檔台股基金績效輾壓大盤 AI驅動2026行情續看俏

永豐投信4檔股債ETF將除息 台股多頭格局更具支撐

2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

台股狂熱！2025年總開戶數破1,376萬創新高 四大利多帶動投資版圖改寫

相關新聞

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併...

新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽2日舉辦合併茶會，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，並已召...

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收3...

台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商...

TISA 推動半年有成 七萬人近百億規模

在金管會指導下，臺灣集中保管結算所推動設立臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA 帳戶)，自2025年6月底正式上線迄今已滿半年...

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

央行將於下周二（1月6日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元！去年12月外資持續賣超台股602億元，預估外匯存底恐呈現連3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。