金融新貴是你？國泰金控啟動徵才計畫 招募逾7,600人、挑戰百萬年薪

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫正式啟動，預計招募逾7,600名內外勤職缺，其中因應AI浪潮，「數位科技」人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續四年正成長，期待攜手跨域人才擁抱AI，開啟創新可能，打造數位賦能未來職場；而每年備受矚目的「三大儲備幹部」亦祭出77名職缺，向海內外優秀人才招手，誠摯歡迎各領域好手加入國泰金控大家庭，一起向下扎根、向上成長。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0 技術框架推動金融科技與AI創新。透過多代理（Multi-Agent）與雲端協作架構，AI從輔助工具進化為可自主推論、規劃並與人協作的智慧夥伴，打造以人為中心的金融科技應用，相關人才需求持續擴張，今年將廣招超過800名菁英，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

舉例，國泰人壽運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗之跨域人才；國泰產險因應產險業務多元場景之特性，持續導入AI工具與數據自動化技術，聚焦AI模型建置、數據治理與雲端架構等職缺；國泰證券則以數位經營模式，打造無斷點的國內外投資平台，積極延攬資訊科技人才；國泰投信因應公司未來業務擴展策略，將導入國際級資產管理系統，積極推動數位轉型、加速與國際接軌，將聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域的人才。

每年備受矚目的國泰「三大儲備幹部」計畫將於2月中上旬至3月底開跑，今年祭出共77名職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪的機會。其中國泰金控預計招募12位GMA（Group/Global Management Associate），透過兩年半跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略高度及跨領域思維的「金融策略家」，歡迎金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰。

隨著資產管理業務迅速成長，國泰人壽今年更首度攜手國泰投信鎖定具有潛力的財投人才，預計共招募10位CIM（Cathay Investment Manager），將透過扎實的一年期的財務投資輪調培訓，深入國泰人壽與國泰投信二大金融體系的前、中、後台輪調與專案歷練，成為股票、債券、外匯專業的財務菁英；因應數位轉型與海外佈局的人才需求，國泰世華銀行CMA（Cathay Management Associate）今年預計招募55位CMA，鎖定對個金企劃、法金國際、AI商業分析、IT資訊應用、金融市場五大領域的優秀人才，透過計畫性輪調前、中、後台單位，奠定業務知識的廣度與深度，以具模組化的方式培育儲備幹部。國泰金控至今已培育許多MA成為集團中高階幹部，並於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮專業所長。

國泰金控將持續以數位轉型為核心，攜手多元背景的專業夥伴，共同打造以人為本的金融科技未來，並持續應用AI數位工具提升工作便利性，賦能員工創造力、探索多元可能。為因應多元人才協作趨勢，秉持「Place for All」為核心理念打造「國泰共融小鎮」，提供員工支持性資源與彈性工作模式，型塑尊重差異、友善包容的職場環境，讓多元跨域人才在國泰都能夠發光發熱。誠摯歡迎初入社會的新鮮人或想轉換跑道的經驗人才加入國泰，一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

●國泰金控人才招募網——「國泰MA儲備幹部計畫」：https://ma.cathayholdings.com/（相關MA計畫說明請詳見官網，相關日程請以後續公告為準）