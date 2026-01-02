LINE Pay Money 衝新用戶 完成指定任務抽點數
LINE Pay（7722）旗下LINE Pay Money達成200萬戶註冊，積極衝300萬戶目標，持續回饋新會員，即日起至1月28日，新開通帳戶，並完成一筆實體店家消費且單筆滿99元的指定任務，有機會抽最高LINE POINTS 99點，付款任務可選用信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款；開通帳戶後也同享LINE Pay各項活動回饋及LINE POINTS累積與使用。
⭐2025總回顧
LINE Pay Money去年12月3日上線後，月底突破200萬戶，提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，開通成為LINE Pay Money會員後，可「連結銀行帳戶」進行「儲值」與「提領」。LINE Pay Money統計，目前提供19間合作銀行提領享0手續費，會員可選擇以LINE Pay Money帳戶餘額進行日常生活支付、繳交超過5,000項生活繳費項目。LINE Pay Money也提供「聊天室轉帳」、「轉帳邀請」、「好友分帳」等功能，好友聚餐、外出旅遊結帳更輕鬆。
