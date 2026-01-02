快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

LINE Pay Money 衝新用戶 完成指定任務抽點數

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）旗下LINE Pay Money達成200萬戶註冊，積極衝300萬戶目標，持續回饋新會員，即日起至1月28日，新開通帳戶，並完成一筆實體店家消費且單筆滿99元的指定任務，有機會抽最高LINE POINTS 99點，付款任務可選用信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款；開通帳戶後也同享LINE Pay各項活動回饋及LINE POINTS累積與使用。

⭐2025總回顧

LINE Pay Money去年12月3日上線後，月底突破200萬戶，提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，開通成為LINE Pay Money會員後，可「連結銀行帳戶」進行「儲值」與「提領」。LINE Pay Money統計，目前提供19間合作銀行提領享0手續費，會員可選擇以LINE Pay Money帳戶餘額進行日常生活支付、繳交超過5,000項生活繳費項目。LINE Pay Money也提供「聊天室轉帳」、「轉帳邀請」、「好友分帳」等功能，好友聚餐、外出旅遊結帳更輕鬆。

LINE LINE Pay 生活

延伸閱讀

產地檢驗農藥殘留 農糧署：115年提高檢驗量能至5萬件

別再只刷LINE Pay！2026南韓旅遊支付大洗牌 達人推薦新組合

「阿爸是我啦！」彰化翁差點中「猜猜我是誰」套路 保住28萬老本

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

相關新聞

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併...

新壽成浴火鳳凰！魏寶生：CSM納入2026獲利貢獻將超過200億元

台新新光金控（2887）壽險子公司台新人壽與新光人壽2日舉辦合併茶會，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，並已召...

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收3...

台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商...

TISA 推動半年有成 七萬人近百億規模

在金管會指導下，臺灣集中保管結算所推動設立臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA 帳戶)，自2025年6月底正式上線迄今已滿半年...

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

央行將於下周二（1月6日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元！去年12月外資持續賣超台股602億元，預估外匯存底恐呈現連3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。