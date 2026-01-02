CYBERBIZ 宣布攜手一卡通 iPASS MONEY 消費可享綠點回饋
智慧新零售整合開店平台CYBERBIZ 宣布攜手一卡通iPASS MONEY 推出獨家合作優惠，在CYBERBIZ 合作品牌購物網站消費，使用 iPASS MONEY 結帳即可獲得專屬回饋，不限消費金額享5% 一卡通綠點回饋，1月19日起另外加碼推出促銷方案。
CYBERBIZ目前服務客戶店家數約5.5萬家，看好一卡通iPASS MONEY 擁有超過725萬實名制用戶，應用場域橫跨交通搭乘、日常購物、生活繳費、社群轉帳與跨境支付等多元情境，具備高度滲透率與使用黏著度。透過此次合作，CYBERBIZ協助品牌商店串聯行動支付生態，結合點數回饋與滿額優惠機制，提升結帳轉換率與回購動能，預計吸引數千名消費者參與，放大農曆春節檔期的行銷成效，可望帶來千萬銷售貢獻。
一卡通iPASS MONEY去年底和LINE Pay依法必須各自獨立營運，積極開拓生活應用消費場景，目前有逾50萬處據點，仍在積極拓展線上、線下可用據點。
