金管會新訂保險業委外辦法、廢止舊注意事項 違者處1,200萬元罰鍰

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會保險局1月2日公告廢止「保險業作業委託他人處理應注意事項」，且即日生效。保險局曾於去年10月7日預告研擬將「保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」取代該注意事項，提升至法令層級，增訂保險業可委託土地登記相關稅務處理，以及不可委託保險經紀人收取保費、委外契約需訂有契約期限等，違者處以最高1,200萬元罰鍰。

保險局指出，參考銀行委外辦法規定，將保險業委外作業規範的位階從行政規則提升到法規命令層級，可同時強化規範且與銀行做法一致。提升位階後，金管會不再只是針對違規處以糾正，而是可以根據《保險法》第171-1條規定，違者處以60萬元至最高1,200萬元罰鍰，對於保險業的約束更有效力。

根據「保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，相較於舊制的注意事項，新辦法刪除了保險業委託保險經紀人可代收保費的規定，保險局表示，因保險經紀人的角色比較像是要保人的代理人，主要協助要保人訂定保險契約，而保險代理人則是代理保險公司進行保險契約招攬，因此在授權收取保費方面，只保留保險代理人，取消保險經紀人代收保費。

根據新制辦法，保險業者的委外契約需簽有契約期限，期限長短回歸保險公司與委外方約定，業者多以一年約居多，到期前可再依照需求簽訂契約。

保險 契約 保費

相關新聞

打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併...

台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商...

TISA 推動半年有成 七萬人近百億規模

在金管會指導下，臺灣集中保管結算所推動設立臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA 帳戶)，自2025年6月底正式上線迄今已滿半年...

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

央行將於下周二（1月6日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元！去年12月外資持續賣超台股602億元，預估外匯存底恐呈現連3...

美股第4季科技股獲利成長 可望一枝獨秀

2025年第4季市場經歷多項干擾因素，包含美國聯邦政府關門、AI泡沫疑慮升高、聯準會降息不確定性，最終美股大致呈現高檔震...

群益證主辦天品三有擔保可轉債 1月5日起三天為投標期間

群益金鼎證券（6005）宣布，主辦天品（61993），採競價拍賣方式承銷，競拍底標價100元，投標期間1月5日至7日，預...

