打造4兆元級保護大傘 吳東亮盼：新光人壽「浴火重生」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併程序，台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」。合併後總資產將近4兆元，為國內第四大壽險。兩家人壽2日舉行慶祝茶會，台新新光金控董事長吳東亮感念他的父親吳火獅1963年創辦新光人壽，將新壽打造成一個為大家遮風避雨、守護未來的大傘，他也期許合併後新的新光人壽能夠「浴火重生」更加強韌、更加穩健。

吳東亮致詞時表示，在1963年，他的父親吳火獅先生創辦新光人壽。在那個經濟快速發展的年代，父親看見台灣家庭對於安穩生活的渴望，將新光人壽打造成一個為大家遮風避雨、守護未來的大傘。從一家一戶辛苦拜訪、打下基礎，到今天建立起綿密的服務網絡，新光人壽的每一份保單，都是我們對這片土地、對所有台灣民眾最堅定的關懷與承諾，也是「新光」品牌深植人心的根源。這份寶貴的資產，也是推動我們認真前行的力量。因此台新人壽合併新光人壽，我們繼續沿用「新光人壽」的名字，正是對新光品牌深受信賴，以及對經營團隊的高度肯定。

吳東亮說，新光人壽與台新人壽有著各自的優勢，也有一脈相承的精神。這次的茶會主題是「新新共好，開創新局」，新光的「新」，代表的是深厚的品牌底蘊和超過一甲子的承諾，是我們守護台灣社會的穩固基礎。台新的「新」代表的是承襲自外商優良壽險公司保德信的靈活創新策略，以及高效的經營管理能力，是我們加速成長的動能。

他強調，1月1日兩家人壽合併，並更名為新光人壽，雖然只是簡單的申請程序，但對公司經營，尤其對新的新光人壽而言，被合併的過程是必要且關鍵的「浴火重生」的契機。而兩家人壽合併後，總資產規模接近新台幣4兆元，具體說是新台幣3兆9619億元，是台灣第四大保險公司，業務動能、資本實力與風險承擔能力都顯著提升。

吳東亮提到父親吳火獅常說：「我們賣的不只是保單，而是對每一個家庭的承諾。」我們有信心，讓新光人壽這把守護大家超過一甲子的500萬大傘，變得更加強韌、更加穩健。

利用這個機會，我也要代表台新新光金控，對於這次合併給予指導與協助的主管機關，以及過程中非常辛苦付出的同仁，致上最誠摯的感謝。

最後，再次感謝一路上支持我們的保戶、股東與社會各界朋友。新光人壽會持續秉持「認真、創新、永續」的精神，成為保戶人身保險和資產管理的智慧好夥伴。請大家繼續給予支持與鼓勵。讓我們認真向前，與光同行。