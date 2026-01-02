台新人壽元旦正式合併新壽更名新光人壽 吳東亮偕妻彭雪芬出席

台新新光金控吳東亮與妻子彭雪芬，在新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽董事長魏寶生、中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、台新人壽董事長林維俊、台新人壽副董事長吳昕豪、台新人壽總經理戴朝暉等人陪同下，一起出席新光人壽 x 台新人壽合併茶會啟動儀式。

台新新光金旗下壽險子公司台新人壽與新光人壽 2026年1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，更名為新光人壽。新光人壽也於1日召開董事會，魏寶生為新任董事長，洪士琪為副董事長。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，父親吳火獅在1963年創辦新壽，因此這次合併，是延續新壽品牌名稱，台新壽和新壽個有優勢，新壽的新是品牌價值，台新的新是保德信的優勢，截至2025年9月底，原新光人壽的資產約3.6兆元，加上台新人壽的資產3,580億元，總資產逼近4兆元，市場排名第四大。金管會在2025年11月通過台新人壽及新壽合併及更名申請案。以台新壽為存續公司，新壽為消滅公司，存續公司台新人壽，並將於合併基準日2026年1月1日起更名為「新光人壽」。