王道銀推新戶台幣活儲年利率最高8.8%、美元定存年利率8.8%

王道銀行（2897）（O-Bank）即日起推出多項新台幣、美元存款優惠，包括新開戶者可享新台幣兩個月期階梯活儲年利率最高8.8%、美元定存一個月期年利率8.8%優惠；另外，不限新、舊客戶，也享有多項新台幣與美元定存優惠，其中，新資金可享新台幣六個月期定存年利率2.1%及美元三個月期定存年利率4.6%；不限新資金則有新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存年利率1.8%、美元三個月期定存年利率4.1%優惠。

此外，凡自他行匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，另可享新台幣六個月期階梯活儲年利率最高2.1%優惠，多項存款優惠專案讓客戶可靈活配置資金。

王道銀行推出新戶高利存款優惠，自即日起至2026年3月31日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元（含）以內享年利率8.8%，新台幣10萬元至20萬元（含）享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

另於前述活動期間內，開立王道銀行存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至2026年4月30日15:30止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆。

此外，王道銀行不限新舊客戶，還可享多項新台幣、美元定存高利存款優惠，自即日起至2026年3月31日15:30止，凡承作當下存款總餘額較2025年12月30日日終存款餘額新增的存款，可享新資金新台幣六個月期定存年利率2.1%優惠，另不限新舊資金可享新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存1.8%優惠，前述各新台幣定存優惠方案，單筆起存金額皆為新台幣2萬元（含）整，單筆最高上限皆為新台幣1,000萬元（含）整。

於前述活動期間內，符合相同新資金條件的新增存款，可享新資金美元三個月期定存年利率4.6%優惠，另不限新舊資金可享美元三個月期定存年利率4.1%優惠，前述各美元定存優惠方案，單筆起存金額皆為美元300元（含）整，單筆最高上限皆為美元10萬元（含）整。

同時，於即日起至2026年6月30日20:00期間內，首次自他行匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，該帳戶自次一營業日起算六個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內享年利率2.1%，新台幣20萬元至100萬元（含）享年利率1.5%，超過新台幣100萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；此優惠不得與新戶新台幣兩個月期階梯活儲年利率最高8.8%優惠同時適用。