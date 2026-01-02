央行標售千億元364天期存單 得標利率1.21%、呈現連9降

中央銀行公告，將於民國115年1月5日發行364天期定期存單，發行金額為新台幣1,000億元，並已於1月2日完成公開標售作業。

本次364天期定期存單投標總額達2,150.25億元，約為發行金額的2.15倍，顯示金融機構對中長天期資金配置需求穩定，得標比率為46.51%，本期定期存單得標加權平均利率為1.21%，再創113年4月以來新低，呈現連9個月下滑，且是連續3個月低於1.3%，反映市場對未來利率走勢的預期，以及對央行貨幣政策立場的判斷。

市場人士分析，隨著央行持續以公開市場操作作為主要政策工具之一，定期存單的發行規模與利率水準，往往成為觀察資金鬆緊與利率動向的重要指標。本次投標倍數維持在2倍以上，顯示市場資金仍相對充裕，金融機構對央行發行的中期存單具備高度接受度。