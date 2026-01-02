12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

央行將於下周二（六日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元!去年12月外資持續賣超台股602億元，預估外匯存底恐呈現連3降。

對於台美匯率聯合聲明，央行干預數據由半年改為落後一季的季度公布，央行表示，細節將以新聞稿或官網更新方式發布，今年第1季將公布去年第3季的干預數據，預計公布數據的月份會落在1、4、7及11月。