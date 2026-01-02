快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行將於下周二（六日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元!去年12月外資持續賣超台股602億元，預估外匯存底恐呈現連3降。

⭐2025總回顧

對於台美匯率聯合聲明，央行干預數據由半年改為落後一季的季度公布，央行表示，細節將以新聞稿或官網更新方式發布，今年第1季將公布去年第3季的干預數據，預計公布數據的月份會落在1、4、7及11月。

央行 台股

延伸閱讀

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

比亞迪去年銷量個位數成長 近四年首見

台股主動式ETF 人氣旺

相關新聞

金馬年股匯「大霧」中前行！新台幣開盤小升1.8分

2026年第一個交易日，台北股匯齊揚，新台幣匯價以31.42開盤，小升1.8分。台股則在台積電領軍下成功站上「2萬9」。

12月外匯存底恐連三降 央行公布匯率干預時點曝

央行將於下周二（六日）公布去年12月外匯存底。央行外匯存底已連續2個月下滑，跌破6000億美元!去年12月外資持續賣超台...

美股第4季科技股獲利成長 可望一枝獨秀

2025年第4季市場經歷多項干擾因素，包含美國聯邦政府關門、AI泡沫疑慮升高、聯準會降息不確定性，最終美股大致呈現高檔震...

群益金鼎證券主辦天品三有擔保可轉債 投標期間為1月5日至7日

群益金鼎證券（6005）主辦天品聯合（6199）國內第三次有擔保轉換公司債「天品三」(61993)，採競價拍賣方式承銷，...

新台幣午盤升3.6分　暫收31.402元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.402元，升3.6分，成交金額4.51億美元

跨年仍開罰！金管會2025年底出手開罰四家保險業者

金管會在去年底相繼出手裁罰金融業者。繼12月30日以上海商銀行員盜領客戶資金，重罰該行1200萬元，31日繼續開罰，這次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。