美股第4季科技股獲利成長 可望一枝獨秀

2025年第4季市場經歷多項干擾因素，包含美國聯邦政府關門、AI泡沫疑慮升高、聯準會降息不確定性，最終美股大致呈現高檔震盪走勢，史坦普500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數漲幅介於1.74%至3.32%，但費城半導體指數在記憶體領域表現強勢下表現較為突出，上漲6.89%。

富蘭克林證券投顧表示，2025年第4季財報季逼近，除留意財報財測外，還需留意美國政府關門、消費旺季對業績的影響，此外，AI領頭羊們對AI的看法也將備受關注，財報季期間還有FOMC會議、1月6至9日消費性電子展(CES)、1月12至15日摩根大通醫療年會等重大事件，而《大而美法案》上路後的個人與企業減稅措施也將對經濟與企業前景帶來重大影響。

根據彭博1月2日統計，1月至3月將依序有153家(31%)、313家(63%)、33家(7%)史坦普500企業公布財報，另根據Factse 2025年12月19日資料，第4季史坦普500企業獲利預計將成長8.3%，11大類股中以科技成長性最高，達25.7%，原物料(9.3%)居次，也是唯二成長率高於大盤的類股，而工業(-3.7%)、消費耐久財(-0.5%)兩類股企業獲利將負成長。

展望2026年，Factset 2025年12月19日調查顯示，史坦普500企業獲利有望成長15%，較2025年的12.3%加速，其中，科技(+28.6%)及原物料(22%)、工業(15.4%)等循環股成長動能將超越整體史坦普500指數，通訊服務(11.8%)、消費耐久財(11.2%)也有雙位數成長力道，若逐季看，在2026年第1季至2026第4季期間，營收均將維持6%以上成長力道，企業獲利更可望逐季加速成長，展現出美國企業極具韌性的業績表現。

富蘭克林證券投顧表示，展望2026年，美國經濟與企業獲利強韌可期，加上聯準會有望延續寬鬆政策，全球股市仍具上行潛力，然基期墊高後的波動難免，可採取股+債+平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心，掌握美國經濟強韌及降息行情。

在股票上，首選科技、創新科技股票型基金及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機，另為順應全球資產再平衡趨勢，全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金之非美元資產機會燃起，可藉新興市場平衡型基金一舉掌握股、債、匯三方機會，股票首選日本股票型基金，此外，黃金與傳統股債資產相關性低，亦可酌量納入黃金股票型基金。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，2026年美國經濟可能接近「金髮女孩經濟」的平衡點，成長既不過熱也不過冷，通膨穩定，財政與貨幣政策整體上保持支持性，再加上AI提升各產業的生產力，偏向樂觀看待2026年展望，上行情境的可能性越來越大，並有利於市場廣度向外擴張，科技以外的產業與巨型股以外的公司都將湧現新的機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，2023年至2024年為AI奠定了基礎，2025年也在強勁需求下加速應用發展。AI領頭羊們大幅上修資本支出，但市場存疑且與「網路泡沫」相提並論，但投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險這些與泡沫相關的特徵在當前仍大多不存在，泡沫風險可控，事實上，AI正在推動一個多年的超級週期，我們看到了多個市場蘊藏巨大成長潛力，這將為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算。