群益證主辦天品三有擔保可轉債 1月5日起三天為投標期間
群益金鼎證券（6005）宣布，主辦天品（61993），採競價拍賣方式承銷，競拍底標價100元，投標期間1月5日至7日，預計9日開標，20日於櫃買中心正式掛牌。
⭐2025總回顧
群益證指出，「天品三」本次共發行2,500張，發行總面額為2.5億元，其中2,160張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為104.60元，每人最高得標張數合計不超過216張。
天品近年營運動能強勢回升，2025年前三季累計營收達1.37億元，年增率達100.01％，主要受惠生命事業及AI伺服器水冷散熱系統的專業清洗事業成長。
尤其在AI事業方面，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，堆疊2025年第3季營收來自AI清洗業務的營收明顯較前一季成長約166.87％、續創高峰。
天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計畫後，積極採取多元產業布局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，而孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。
