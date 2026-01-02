群益金鼎證券主辦天品三有擔保可轉債 投標期間為1月5日至7日

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券（6005）主辦天品聯合（6199）國內第三次有擔保轉換公司債「天品三」(61993)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為1月5日到1月7日共三個營業日，預計1月9日開標，1月20日於櫃檯買賣中心掛牌。

「天品三」(61993)這次共發行2,500張，發行總面額為2.5億元，其中2,160張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為104.60元，每人最高得標張數合計不超過216張。

天品近年營運動能強勢回升，2025年前三季累計營收達新台幣1.37億元，年增率達100.01％，主要係受惠於生命事業及AI伺服器水冷散熱系統的專業清洗事業成長所致，尤其在AI事業方面，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，堆疊第3季營收來自AI清洗業務的營收明顯較第二季成長約166.87％、續創高峰，顯示AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。

天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計畫後，積極採取多元產業佈局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，而孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。

