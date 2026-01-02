跨年仍開罰！金管會2025年底出手開罰四家保險業者

金管會在去年底相繼出手裁罰金融業者。繼12月30日以上海商銀行員盜領客戶資金，重罰該行1200萬元，31日繼續開罰，這次為保險局開罰4家保經代以及產壽險公司，分別開罰台新人壽240萬元、泰安產物保險100萬元、台中銀保險經紀30萬元、必佳保險代理60萬元。

台新人壽跟新光人壽已經在1月1日正式合併，並且已經更名為新光人壽。台新人壽是在先前一般業務檢查報告中被查出有缺失事項，違反保險法相關規定，因此依保險法開罰240萬元，並依同法予以2項糾正。對此，新光金控昨日表示，針對金管會指出的2項糾正事項，已依金管會意見改善完畢。