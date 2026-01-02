快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

跨年仍開罰！金管會2025年底出手開罰四家保險業者

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會保險局在2025年跨年繼續開罰4家保經代以及產壽險公司。 圖／本報資料照片
金管會保險局在2025年跨年繼續開罰4家保經代以及產壽險公司。 圖／本報資料照片

金管會在去年底相繼出手裁罰金融業者。繼12月30日以上海商銀行員盜領客戶資金，重罰該行1200萬元，31日繼續開罰，這次為保險局開罰4家保經代以及產壽險公司，分別開罰台新人壽240萬元、泰安產物保險100萬元、台中銀保險經紀30萬元、必佳保險代理60萬元。

⭐2025總回顧

台新人壽跟新光人壽已經在1月1日正式合併，並且已經更名為新光人壽。台新人壽是在先前一般業務檢查報告中被查出有缺失事項，違反保險法相關規定，因此依保險法開罰240萬元，並依同法予以2項糾正。對此，新光金控昨日表示，針對金管會指出的2項糾正事項，已依金管會意見改善完畢。

保險 金管會 台新

延伸閱讀

跨年夜孤單到哭！妹子哀怨「沒人揪」 網安慰：代表妳還年輕

整理包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS　空耳迷因直接封神

新竹縣跨年直播驚現「蔣經國」？副縣長陳見賢扮相引熱議

張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

相關新聞

金馬年股匯「大霧」中前行！新台幣開盤小升1.8分

2026年第一個交易日，台北股匯齊揚，新台幣匯價以31.42開盤，小升1.8分。台股則在台積電領軍下成功站上「2萬9」。

跨年仍開罰！金管會2025年底出手開罰四家保險業者

金管會在去年底相繼出手裁罰金融業者。繼12月30日以上海商銀行員盜領客戶資金，重罰該行1200萬元，31日繼續開罰，這次...

公股銀拚 AI 運用多頭並進 今年聚焦兩大應用發展

公股銀行加速導入AI運用，其中，第一銀行去年首度在消金徵審及法金徵信流程導入生成式AI；華南銀行也推動機器學習與生成式A...

歲末迎新！你的保單還適用嗎？國泰人壽提供3大族群保單檢視攻略

歲末迎新之際，國泰人壽提醒民眾適時盤點自身與家人的保單，確認保障內容符合當下及未來需求，例如剛踏入職場的新鮮人、成立家庭...

新台幣開盤升1.8分　為31.42元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.42元開盤，升1.8分

國銀六大核心產業放款 下滑

金管會公布，2025年11月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆2,586億元，單月減少566.6億元，連三月下滑，創近四年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。